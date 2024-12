Nota de pesar:  Edgar de Paula Rodrigues

É com pesar que comunicamos o falecimento do jornalista, historiador e imortal da Academia Amapaense de Letras, Edgar de Paula Rodrigues, 68 anos, neste domingo 1º de dezembro.

Edgar atuou por muitos anos como assessor de Comunicação do Governo do Amapá, mesma época em que o fundador do chicoterra.com, Chico Terra trabalhou no órgão, onde viveram um período de grande parceria no Secom, que se transformou em uma terna amizade. Sempre com uma história pra contar e portador de grande humildade, o jornalista era um grande admirador e apaixonado pela história do Amapá, tendo grande contribuição no resgate do passado de nosso povo.

Nós, do site chicoterra.com, externamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos, colegas e admiradores de Edgar. Que ele siga na luz ao lado de Jesus Cristo.



Obrigado, Edgar!

