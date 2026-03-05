Letras Libras Português oferta 15 vagas

Processo Seletivo Especial é exclusivo para surdos e pessoas com deficiência auditiva.

* Por Gabriela Vasconcelos (Estagiária Assesp/Unifap)

Nesta quarta-feira, dia 4 de março de 2026, iniciam as inscrições para o processo seletivo especial (PSE) do curso de Letras Libras Português. O certame oferta 15 vagas, para ingresso no primeiro semestre de 2026. As inscrições, gratuitas, encerram dia 10 de março e são feitas exclusivamente pelo link https://depsec.unifap.br/concursos/processos/69a6080dc01a5fb639792025.

O processo seletivo é exclusivamente para candidatos surdos e deficientes auditivos que finalizaram o ensino médio e querem uma graduação. O curso será ofertado pela Universidade Federal do Amapá (Unifap), no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), no turno da tarde.

O edital de seleção está disponível em vídeo na Língua Brasileira de Sinais (Libras), no link https://depsec.unifap.br/concursos. O PSE conta com o total de 15 vagas, distribuídas da seguinte forma: sete vagas para ampla concorrência e oito vagas para cotas.

O processo seletivo será dividido em duas fases :

Análise Curricular

Prova prática de conhecimentos específicos

O resultado final sairá no dia 16 de março de 2026.

Acesse aqui para mais informações: https://depsec.unifap.br/concursos



Sobre o curso

O Curso Letras Libras Português foi implementado no ano de 2014 e passou a ser executado em 2015. A graduação é destinada para a formação alternativa para aqueles que desejam atuar na área da Libras e da Língua Portuguesa para surdos.

Saiba mais: https://www2.unifap.br/letraslibras/.

Serviço

Inscrição gratuita para Processo Seletivo Especial Letras Libras Português

Período: 04 de março de 2026 a 10 de março de 2026

Edital e link para inscrição: https://depsec.unifap.br/concursos/processos/69a6080dc01a5fb639792025

Público-alvo: Pessoas surdas e com deficiência auditiva que concluíram o ensino médio

