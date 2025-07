Hospital da Criança e do Adolescente ganha 36 novos leitos de UTI e triplica capacidade de atendimento

Governador Clécio Luís celebrou a nova estrutura, que conta ainda com um novo centro cirúrgico com três salas, uma delas voltada exclusivamente para procedimentos ortopédicos.

O Governo do Amapá celebra nesta terça-feira, 1º de julho, a ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), em Macapá. São 16 novos leitos que se somam aos 20 entregues anteriormente pelo governador Clécio Luís, totalizando 36 novos leitos para o público infantil. Além disso, a unidade recebeu um novo centro cirúrgico.

As novas estruturas potencializam a capacidade de atendimento intensivo e ampliam as cirurgias infantis no estado, oferecendo pela primeira vez, uma sala voltada para procedimentos ortopédicos.

“Hoje, entregamos 36 novos leitos de UTI pediátrica, triplicando a capacidade anterior. São UTIs modernas, com o que há de mais avançado para salvar vidas. Transformamos o HCA num hospital exclusivamente infantil, com estruturas novas, três centros cirúrgicos e, em breve, uma nova usina de oxigênio. É mais um passo para retomarmos a referência na saúde pediátrica do Amapá”, destacou Clécio Luís.

As obras do HCA, iniciadas em 2013, foram retomadas e tiveram continuidade na atual gestão estadual, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e contrapartida do Tesouro Estadual.

Os novos ambientes, modernos e equipados, também reforçam o atendimentos de média e alta complexidade mais humanizado, onde o acompanhante do paciente da UTI conta com poltronas confortáveis na hora da visita.

“Essa é uma grande conquista para a saúde do Estado e para a saúde infantil da nossa população. A gestão estadual entrega esses 16 novos leitos de UTI, o que aumenta muito a nossa capacidade de resolução, e ainda, um novo centro cirúrgico com capacidade para três salas, uma exclusiva para atendimento e cirurgia ortopédica. O espaço de recuperação anestésica, que antes era dividido com o centro cirúrgico, agora é exclusivo, o que contribui para a oferta de um atendimento de excelência em um ambiente totalmente modernizado, com infraestrutura e equipamentos de ponta”, enfatizou a secretária de Estado da Saúde, Nair Mota.

A nova UTI, instalada no Bloco A do hospital, vai complementar os leitos já existentes no Bloco C, totalizando 36 leitos de terapia intensiva pediátrica, desses, 20 leitos foram habilitados pelo Ministério da Saúde e passaram a receber investimentos federais.

Já o novo Centro Cirúrgico substituirá o antigo, que funcionava com apenas uma sala no Bloco B. Agora, com três salas, sendo uma voltada para cirurgias ortopédicas e duas para procedimentos gerais pediátricos. O local conta com posto de enfermagem e pré-operatório com quatro leitos.

“Com certeza é um marco na história da saúde essa entrega do governador Clécio Luís. Certamente, irá suprir as demandas que estão represadas para as crianças que precisam fazer cirurgias. Os leitos de UTI também vão contribuir para melhorar o nosso fluxo, que é bastante intenso, pois recebemos solicitações de vagas de todo o estado. Então esse suporte muda a qualidade dos serviços tanto para o público externo quanto para os servidores”, ressaltou a diretora do HCA, Cleude Rodrigues.

Para quem atua na unidade hospitalar há 23 anos, como a médica pediatra Sílvia Rodrigues, esse reforço na estrutura impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados à população.

“As coisas aqui melhoraram e mudaram muito, incluindo a nossa demanda, que no decorrer do tempo, não só aumentou, mas passou a ter um perfil diferente, com mais casos complexos e graves. Então, é necessário e fundamental receber essa retaguarda para um hospital com esse. A gente que vem acompanhando toda essa mudança e essa atenção para a saúde, pode dizer que realmente, ela é muito significativa e em relação a essa entrega, afirmar que representa um grande passo, que além da melhoria na infraestrutura, vai refletir diretamente na assistência”, afirmou a pediatra.

Para este ano, estão previstas a conclusão de outros ambientes no HCA, como laboratório, ambulatório e novos leitos clínicos e cirúrgicos, ampliando a capacidade de atendimento da unidade.

Agência de Notícias do Amapá

