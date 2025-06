Super Fácil das Águas inicia com mais de 600 atendimentos no primeiro dia de atividade itinerante, em Mazagão

Comunidade de Açaituba e locais próximos foram beneficiados no domingo, 8. Nesta segunda-feira, 9, unidade fluvial chega em Ariramba.

O Governo do Amapá iniciou os serviços itinerantes do Super Fácil das Águas após o lançamento realizado pelo governador Clécio Luís. Neste domingo, 8, a unidade fluvial realizou mais de 600 atendimentos na comunidade de Açaituba, no município de Mazagão, e a previsão é que a embarcação até o próximo sábado, 14, beneficie 1,5 mil famílias em mais quatro localidades.

As atividades são coordenadas pelo Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (Siac/Super Fácil). Entre os serviços ofertados, estão emissões das carteiras de Identidade Nacional (CIN), do Sistema Único de Saúde (SUS), de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), de Deficiências Ocultas e também do Cordão de Girassol.

Entre os beneficiados está Carla Farias, que estava acompanhada do pai, Carlos Farias. A mãe registrou o filho Tiago, de 7 meses, pelas mãos da Defensoria do Estado (DPE).

“Fiquei feliz de poder registrar meu bebê, pois se não fosse dessa forma, teria que ir à capital e existem custos. Consegui fazer tudo por aqui e fomos super bem atendidos diretamente pela defensora pública do Estado, doutora Camila Freire”, afirmou Carla.

No serviço itinerante, também estão sendo ofertados atendimentos das secretarias de Estado da Assistência Social (Seas), de Políticas para Mulheres (SEPM), da Educação (Seed), da Juventude (Sejuv), da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e da Prefeitura Municipal de Mazagão (PMMZ), além das defensorias públicas do Estado (DPE) e da União (DPU) com o apoio do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (Prodap), da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), da Polícia Militar do Amapá (PM-AP) e do Corpo de Bombeiros do Amapá (CBM-AP).

Comunidades próximas a Açaituba, como Rio Bispo, Capitão, Salmo 23, Irapi, Adonai, Santana e Deus Proverá, também foram beneficiadas. A diretora-geral do Super Fácil, Renata Apostolo, falou do início do projeto que será apresentado na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA), em novembro.

“Nesta semana, estamos levando cidadania para Açaituba e diversas outras comunidades mais distantes. Nossa unidade fluvial está pertinho da população, levando atendimento humanizado e serviços essenciais. Esse é o Super Fácil das Águas”, finalizou Renata.

O projeto itinerante está entre os programas prioritários da gestão do governador Clécio Luís, e foi validado durante a construção do Planejamento Estratégico Estadual do Governo do Amapá, realizado em 2023.

O Super Fácil das Águas leva ação, emoção e esperança para povos originários da Amazônia. Líder comunitário, o pastor Ailton Pereira, da Igreja Assembleia de Deus – Congregação Vau de Jaboque, frisou a importância da chegada da unidade de atendimento fluvial.

“Estou aqui na comunidade desde 2019, mas sei que se for para outros lugares, deixei um legado nesses rios, e assim funciona com o Super Fácil das Águas. Então, para minha família e toda Açaituba, é um momento de agradecer”, disse Pereira.

Nesta segunda-feira, 9, a unidade móvel fluvial chegou na comunidade de Ariramba. Confira o cronograma de atendimento da primeira semana do Super Fácil das Águas:

Terça-feira, 10

Atendimentos na comunidade de Ariramba e comunidades adjacentes de Ajuruxi, Rio Arraia, Rio Mulato, Rio Carneiro, Rio Capitão, Rio Arapi e Rio Tambaqui;

Quarta-feira, 11, e quinta-feira, 12

Atendimentos na comunidade de Vila Maranata e comunidades adjacentes de Ajuruxi, Maracá, Curuçá, Braço do Ajuruxi, Furo do Maracá, Escadinha, Ilhas do Pará, Afuá e Gurupa;

Sexta-feira, 13

Atendimentos na comunidade de Rio Navio e comunidades adjacentes de Baixo Maracá, Rio Urubu, Maracá Mirim, Rio Três Irmãos e das Ilhas do Pará;



Sábado, 14

Atendimentos na Foz de Mazagão Velho e nas comunidades adjacentes de Rio Preto, Urubuena, Rio Mutuacá, Igarapé Grande e Espírito Santo.

Agência de Notícias do Amapá

