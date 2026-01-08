MP-AP publica edital de convocação para concursados do concurso público para Técnico e Analista Ministerial em 18 de janeiro

As provas objetivas e discursivas do concurso público do Ministério Público do Estado do Amapá (MP-AP) para as cargas de Técnico Ministerial e Analista Ministerial serão realizadas no dia 18 de janeiro de 2026, conforme estabelece o Edital nº 03/2026, publicado nesta quarta-feira (7), que convoca convocatoriamente os candidatos inscritos no certame. A seleção é regida pelo Edital nº 01/2025, de abertura de inscrições.

O exame será aplicado nas cidades de Macapá e Santana. Para as cargas do Técnico Ministerial, a aplicação ocorrerá no período da manhã, com apresentação dos candidatos às 8h e fechamento dos fechados às 8h30. Já os candidatos às cargas de Analista Ministerial realizaram as provas no período da tarde, com apresentação às 14h e fechamento dos fechados às 14h30. Em ambos os turnos, a duração total das provas será de quatro horas, com permanência mínima obrigatória de três horas.

Os locais de prova serão informados por meio do Cartão Informativo, que será enviado por e-mail e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). O candidato que não receber o documento até o terceiro dia que antecede a aplicação das provas ou que tenha dúvidas quanto ao local, dados ou horário deve entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato da FCC, pelo telefone (11) 3723-4388, em dias úteis, das 10h às 16h, horário de Brasília.

Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver devidamente identificado com documento oficial com foto, conforme previsto no edital de abertura. Como medida de segurança, poderão ser utilizados detectores de metais nas salas e demais dependências dos locais de prova.

O edital também alerta que será eliminado do concurso o candidato cujo aparelho eletrônico emitirá som durante a aplicação das provas, ainda que acondicionado na embalagem fornecida pela banca, bem como aquele que portar eletrônicos no bolso, bolsa ou mochila. É igualmente vedada a realização de registros por imagem, vídeo ou áudio nas dependências dos locais de prova, sob pena de eliminação e demais avaliações previstas em lei.

O MP-AP orienta que todos os candidatos leiam atentamente as instruções constantes no Edital nº 01/2025 e no Edital de Convocação e compareçam ao local de prova com antecedência, portando documento oficial com foto e o Cartão Informativo.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Rita Torrinha

Gerente de Comunicação: Gilvana Santos

Contato: asscom@mpap.mp.br

Curtir isso: Curtir Carregando...