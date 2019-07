Patrícia Bastos é uma atrações aprovadas no Programa Caixa Cultura de 2019

A cantora amapaense Patrícia Bastos teve seu projeto musical aprovado no Programa Caixa Cultural 2019, para circulação de show musical em quatro capitais brasileiras. Nossa Caboca levará a música do Amapá aos palcos das cidades de São Paulo (SP), Salvador (BA), Curitiba (PR) e Fortaleza (CE).

Entre os 150 projetos selecionados em todo o país, aprovação se deu a partir da inscrição feita pela Duas Telas Produções no Edital da Caixa Econômica Federal (Programa Caixa Cultural), aberto ainda em 2018 para patrocínio de propostas de espetáculos culturais nas áreas da música, teatro, dança, exposições de artes visuais, dentre outros. A circulação com quatro apresentações musicais está prevista já para o segundo semestre do corrente ano.

Patrícia que já teve o CD Baton Bacaba selecionado no Programa Cultural Natura Musical, confirma com essa nova circulação, sua qualidade de interprete diferenciada em composições musicais que falam das coisas típicas do modo de vida da Amazônia, tendo um conceito rítmico fundado nos sons dos tambores do Marabaixo e Batuque dos Quilombos do Amapá, bem como na influência da sonoridade típica da região caribenha, misturas que certamente causaram grande interesse e selaram a escolha do projeto.

A próxima etapa virá com a divulgação do calendário oficial de apresentações que será publicado no site do Caixa Cultural nas próximas semanas, motivo para celebrar essa grande conquista da cultura local pois, por onde chegar os sucessos cantados por Patrícia Bastos, também lá estará a autêntica representação do povo amapaense.

Josimar Barros

Duas Telas Produções

