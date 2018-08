Como o comportamento nas redes sociais pode ajudar na carreira profissional

Algumas postagens, que parecem simples, interferem cada vez mais na hora da contratação de novos profissionais, por isso, estar atento ao comportamento na internet é necessário

As redes sociais são ferramentas cada vez mais importantes no dia a dia das pessoas. As empresas veem no perfil dos candidatos uma oportunidade de avaliar , conhecer e recrutar de acordo com seus princípios e valores.

Algumas postagens, que parecem simples, interferem cada vez mais na hora da contratação de novos profissionais, por isso, estar atento ao comportamento na internet é necessário para alcançar determinados cargos. Confira algumas dicas:

1. Tipos de postagem. O ideal é evitar ter posicionamentos extremistas nas redes. Podem existir posições contra determinado ato ou atitude, mas se colocar a favor ou contra determinada instituição não é o melhor caminho. O ideal, em todas as situações, é estar aberto ao diálogo e a posições contrárias a sua.

