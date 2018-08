ProUni 2018/2: resultado da lista de espera já pode ser conferido

Candidatos terão que comparecer às instituições de ensino para comprovar informações de 3 a 6 de agosto.

Lorraine Vilela Campos

O Ministério da Educação (MEC) divulgou a relação de participantes da lista de espera do Programa Universidade Para Todos (ProUni) nesta quinta-feira, 2 de agosto. Os inscritos terão que comparecer às instituições de ensino de amanhã (3) até segunda-feira (6) para comprovar as informações de cadastro.

Confira a lista de espera

A lista de espera foi destinada aos participantes que já tinham feito suas inscrições no ProUni e não ficaram como as vagas nas duas chamadas regulares da edição do segundo semestre de 2018. Eles tiveram que comprovar 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 e nota acima de zero na redação, além de preencherem uma das seguintes situações:

=> Ser de escola pública ou bolsista integral em colégio particular, exceto nos casos dos professores e das Pessoas com Deficiência (PcD)

