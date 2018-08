Ganhe mais massa muscular. Os exercícioc certos e a dieta mais adequada para cada tipo de silhueta

O ideal é combinar treinos de musculação com pesos e abdominais, com uma atividade aeróbica, como nadar, correr ou caminhar rapidamente, como recomendam os especialistas. Saiba os que deve privilegiar em função da forma do seu corpo.

Uma via para ativar o metabolismo é fazer desporto, já que aumenta o gasto calórico. Como sublinham muitos especialistas e também alguns desportistas, o melhor é fazê-lo de forma constante. Ir ao ginásio apenas de quando em vez não é a solução. O ideal é combinar exercícios de musculação, como os pesos e os abdominais, com uma atividade aeróbica regular, como nadar, correr ou caminhar rapidamente.

Os primeiros devem ser realizados, pelo menos, três vezes por semana. Uns músculos bem tonificados precisam de mais energia para se manter e, assim, o gasto calórico aumenta. O exercício aeróbico deve ser moderado e diário e realizar-se durante cerca de 40 minutos. Com ele, consegue-se manter o peso, mas não perdê-lo, ao contrário do que muitas pessoas continuam a pensar.

Independentemente disso, não se atire de cabeça. Tenha em conta que a duração e a intensidade do desporto deve adequar-se à sua idade e ao seu estado de saúde. Se está a começar, não se esforce demasiado antes de fazer uma avaliação médica. Só depois da validação de um especialista é que deve praticar desporto de forma mais regular, aumentando gradualmente o esforço e o grau de exigência.

