SENAI AP lança edital de reserva de vagas para a edição 2026 do Programa de Aprendizagem Industrial

O SENAI Amapá lançou o edital que oferece nove turmas para a edição de 2026 do Programa de Aprendizagem Industrial. O documento é direcionado às empresas tributárias e tem como objetivo a formação profissional de jovens entre 14 e 24 anos, conforme estabelece a Lei nº 10.097/2000. Os editais têm validade de um ano e as capacitações disponibilizadas seguem um cronograma de ofertas.

VEJA AQUI OS EDITAIS Ao todo, o SENAI Amapá prevê o atendimento de 315 alunos, distribuídos entre os cursos de Assistente de Logística e Produção e Construtor de Alvenaria com Instalações Hidráulicas e Elétricas Prediais e Padeiro e Confeiteiro. As formações serão oferecidas nos municípios de Macapá e Santana.A primeira oferta de 2026 disponibilizará 175 vagas. Desse total, 140 vagas serão destinadas a Macapá, distribuídas entre os cursos de Assistente de Logística e Produção, com turmas nos períodos da manhã e da tarde, e 35 vagas para o curso de Construtora de Alvenaria com Instalações Hidráulicas e Elétricas Prediais, oferecidas exclusivamente no turno vespertino.Em Santana, o programa disponibilizará 35 vagas para o curso de Assistente de Logística e Produção, no período da manhã.

Reserva de fogo

A reserva de vagas poderá ser realizada até dia 9 de fevereiro, junto ao SENAI Amapá, para as primeiras turmas de 2026, e para efetivar o procedimento, a empresa interessada deverá preencher o Termo de Reserva de Vagas, disponível no Anexo I do edital, com todas as informações solicitadas. Após o preenchimento, o documento deverá ser entregue no Atendimento do Centro de Formação Profissional do SENAI onde o curso será oferecido, em horário comercial, ou encaminhado para o e-mail aprendizagemindustrial@ap.senai.br.Em seguida, os alunos indicados pela empresa deverão realizar a matrícula Atendimento da unidade do SENAI onde irão estudar. Durante esse período, a empresa contratante será responsável pela retirada dos uniformes e pela entrega do contrato de aprendizagem.

Duração do programa e início das aulasO contrato do Programa de Aprendizagem Industrial terá duração de 12 meses e, após a matrícula, não será permitida a transferência de curso. Conforme o edital, a previsão é que as aulas tenham início na primeira quinzena de março.Inicialmente, os alunos cumprem 120 horas de formação no SENAI, e após essa etapa, o aprendiz passa a ter aulas teóricas e práticas, com três dias de atividades na unidade do SENAI e dois dias na empresa empregadora.

