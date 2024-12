Ao todo, 14 redes municipais planejaram as matrículas para o período de 2024-2025 do Programa Escola em Tempo Integral

Oestado do Amapá pactuou 6,4 mil matrículas de tempo integral, após o período de redistribuição de matrículas do segundo ciclo do Programa Escola em Tempo Integral do Ministério da Educação (MEC). Além da rede estadual, 14 redes municipais planejaram as matrículas para o período de 2024-2025. Isso corresponde a 87,5% das secretarias de educação municipais.

Na rede estadual, foram pactuadas 4.223 matrículas de tempo integral e os municípios amapaenses pactuaram 2,2 mil.

Em toda a região Norte, foram planejadas 135.765 matrículas de tempo integral. Nas redes estaduais foram pactuadas 63.709 e nas estaduais foram 72.056. Ao todo, 424 redes municipais da região Norte planejaram matrículas de tempo integral para o ciclo 2024-2025, o que corresponde a 94,2% das redes da região

No Brasil, foram pactuadas 943.248 matrículas por 5.097 municípios, pelos 26 estados e pelo Distrito Federal. O número corresponde a 92,8% das vagas ofertadas.

Tempo integral – O Programa Escola em Tempo Integral é uma estratégia para induzir a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica. Coordenado pela Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC, o programa busca viabilizar o cumprimento da Meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 (Lei nº 13.005/2014), política de Estado construída pela sociedade e aprovada pelo parlamento brasileiro.

No primeiro ciclo do Escola em Tempo Integral, executado entre 2023 e 2024, os municípios, os estados e o Distrito Federal declararam 965.121 matrículas de tempo integral. Até 2026, o governo federal apoiará a criação de 3,2 milhões de novas matrículas de tempo integral em todas as etapas e modalidades.

Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da SEB

