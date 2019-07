PF cumpre mandado de busca e apreensão no IAPEN/AP

Macapá/AP – A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (25/7), no decorrer das investigações da Operação Ex tunc, um mandado de busca e apreensão no Instituto de Administração do Amapá (IAPEN), para comprovar a prática de conduta lesiva de obstrução das investigações em curso.



Tomou-se conhecimento que uns dos investigados, preso na segunda fase da Operação Ex tunc, possivelmente estaria de posse de aparelho telefônico de comunicação móvel e fornecendo orientações, de dentro do IAPEN, a outros membros da organização criminosa.

Operação Ex Tunc – Iapen Operação Ex Tunc – Iapen Operação Ex Tunc – Iapen Operação Ex Tunc – Iapen Operação Ex Tunc – Iapen Operação Ex Tunc – Iapen

Na ação, que contou com apoio do Grupo Tático Prisional (GTP), ocorreram buscas especificamente nas dependências do investigado, onde foi encontrado o aparelho celular do detento, que servirá como elemento de prova e poderá auxiliar em novas ações penais.

O investigado confessou a utilização do aparelho celular e poderá responder, pelo crime de obstrução das investigações e utilização de aparelho telefônico de utilização móvel em estabelecimento prisional.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...