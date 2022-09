Brenda Zeni segue concorrendo ao Prêmio Profissionais da Música

A artista Brenda Zeni está entre os indicados ao Prêmio Profissionais da Música, 7ª Edição (ano 2023). Disputando com artistas de renome nacional.

Ela concorre nas categorias:

Norte – Autor(as) Música e Letra;

Norte – Cantora: Brenda Zeni;

Norte/Nordeste – Instrumentista Popular Feminino.

A votação está aberta até 29 de setembro.

Zeni concorre com nomes como a cantora Aíla, a instrumentista Lan Lanh e sua conterrânea amapaense Oneide Bastos.

Para votar basta fazer o login ou cadastro seguindo as explicações da artista, clicando no link: https://www.instagram.com/p/CijTqJcj4uY/

O prêmio é uma janela para o Amapá mostrar que tem grandes talentos e produção de qualidade.

Em paralelo à votação, a artista independente, segue em turnê pela américa Latina e neste sábado (17), faz seu último show antes de retornar às terras tucujus.

A cantora abre o evento anual Buenos Aires Celebra o Brasil, que comemora a música brasileira na Argentina, no centro da capital.

O evento acontece anualmente, celebrando a influência da música brasileira em território argentino.

Este ano, pela primeira vez o Amapá será representado por uma artista, que vai mostrar em seu repertório, um pouco da cultura raiz das terras tucujus com as misturas do seu último disco “Goma”, lançado pela Natura Musical e produzido por Alan Flexa. Neste trabalho, ela traz o som do marabaixo misturado aos sons de sua guitarra. Com este diferencial artístico,

Brenda Zeni pretende impressionar o público no centro de Buenos Aires, na Praça Facundo Quiroga.

No show, a cantora se apresenta acompanhada do grupo de percussão Bate Forte, comandada por Tincho Riquelme, que mantém um projeto de maracatu em La Plata.

Sobre o Prêmio Profissionais da Música

Foi idealizado com o objetivo de expor e reconhecer a contribuição de todos os profissionais que colaboram para o desenvolvimento deste setor econômico.

Link de acesso à votação: https://ppm.art.br/

Fotos dessa matéria: @almartvproducciones e @mary_paes_imprensa

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...