Prefeitura anuncia o 1° Festival da Canção Macapaense com R$18 mil em premiação para os vencedores

A Prefeitura de Macapá anunciou nesta segunda-feira (28) a realização do 1° Festival da Canção Macapaense (Fescam), criado para fomentar a produção musical na capital. O investimento é de aproximadamente R$18 mil em premiações para valorização da música amazônica, com recursos oriundos da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), através do Programa Macapá tem Cultura.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, destacou que a cultura é prioridade na gestão. “Hoje anunciamos o Fescam, que é o segundo edital cultural de 2021. Este projeto é uma ação do município com participação dos trabalhadores da cultura, que pretende despertar o interesse da população e mostrar a importância da arte da composição’’, comenta.

‘’O Fescam será realizado no CEU das Artes da zona norte, com transmissão virtual, devido às restrições da pandemia da Covid-19. Quem sabe a próxima edição seja produzida de maneira presencial, nos nossos pontos turísticos’’, reforça o prefeito.

De acordo com o diretor-presidente da Fumcult, Alain Cristophe Medeiros, os compositores macapaenses esperavam ansiosos por um festival.







‘’Neste momento que enfrentamos o coronavírus, fica difícil pensar em apresentações musicais com plateia. Os artistas precisam de ações como o festival, que revelará novos ícones da música macapaense. O edital estará disponível nos próximos dias, mas já adianto que pessoas a partir de 18 anos poderão participar’’, informa o presidente.

Fescam

No primeiro momento, o Fescam selecionará vinte canções, que serão apresentadas em caráter classificatório, em duas noites de exibições virtuais. A fase final contará com dez canções escolhidas. Elas serão registradas em um álbum virtual, que será disponibilizado para download em plataformas digitais.

Segundo o diretor musical Paulinho Bastos, responsável pelo projeto do Festival da Canção Macapaense, a proposta garante valorização dessa prática e difusão da cultura local.

‘’Acredito que o Fescam seja o primeiro festival na versão municipal. Ele atenderá tantos os artistas renomados, quanto os novos, que por falta de oportunidade não conseguem divulgar o seu trabalho. A ação é importante no cenário cultural, pois incentiva a prática composicional de letras de músicas. Agradeço ao prefeito pela sensibilidade com a cultura local’’, disse Bastos.

Critérios e premiações

O Fescam estará disponível para Pessoas Físicas, com idade acima de 18 anos, residentes no município. Será permitido apenas uma inscrição por autor. Poderão participar da seleção somente canções em língua portuguesa inéditas, com duração máxima de quatro minutos.

O conteúdo das músicas não pode trazer mensagens políticas, religiosas, incitação à violência, discriminação de qualquer gênero e citação de marcas comerciais. Além disso, as músicas não podem ter sido reproduzidas, comercializadas ou trazidas ao conhecimento do público por quaisquer meios.

O primeiro lugar receberá como premiação o valor de R$8 mil. O segundo lugar ganhará R$4 mil e o terceiro lugar levará a quantia de R$3 mil. Serão premiados também o Melhor Arranjo e o Melhor Intérprete, com R$1 mil para cada quesito. Além da Música Popular, com a quantia de R$500, que contará com votação online.

Todas as categorias ganharão troféu de reconhecimento e todos os autores, intérpretes, músicos e demais participantes receberão certificado de participação 0enviado em formato digital.

Apresentações

As apresentações das canções selecionadas poderão ocorrer em formato solo ou em conjunto. A Fumcult disponibilizará uma banda base, constituída por um teclado, um contrabaixo elétrico, uma guitarra (ou violão), uma bateria e um set de percussão.

O Fescam será executado em três dias. Em decorrência da pandemia da Covid-19, as apresentações serão virtuais, seguindo todos os protocolos sanitários. A transmissão ocorrerá pelas redes sociais da Prefeitura de Macapá e parceiros do projeto.

O edital será publicado nos próximos dias, na aba editais e publicações da Fundação Municipal de Cultura. Nele constará informações completas sobre o processo de inscrição no Fescam. Os compositores e demais agentes musicais serão avisados através do site e das redes sociais da Prefeitura de Macapá.

Cronograma

30/06 à 15/07/2021– Período de inscrição

16/07 à 18/07/2021– Curadoria das músicas inscritas

19/07/2021 – Divulgação das músicas pré-selecionadas

20/07/2021 – Período de recursos

21/07/2021 – Análise de recursos

22/07/2021 – Resultado final das músicas selecionadas

24, 25, 26, 31/07, 12 e 13/08/2021 – Período de ensaios

19/08 à 21/ 08/ 2021 – Passagem de Som

29/07 e 30/ 07/ 2021 – Mostra Competitiva

31/ 08/ 2021 – Cerimônia de Premiação

Aline Paiva

Fundação Municipal de Cultura

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...