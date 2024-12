Alunos do Centro Cândido Portinari promovem mostra de artes para celebrar fim de ano, em Macapá

O Centro de Educação Profissional Cândido Portinari, em Macapá, vai realizar a partir desta quarta-feira, 11, uma mostra de artes para marcar o final do ano letivo. A programação vai contar com apresentações musicais, oficinas e rodas de conversa gratuitas para a comunidade artística do Amapá.

Serão expostos trabalhos que os estudantes realizaram ao longo do ano, incluindo pinturas, ilustrações, fotografias, cartonagem e serigrafia. Já as oficinas incluem aulas sobre arte digital, pintura em tecido, técnicas de aquarela e lápis de cor.

Esta é uma oportunidade para a população conhecer artistas em formação e o resultado dos investimentos no Novo Cândido Portinari. A programação acaba na quinta-feira, 12.

Local: Centro de Educação Profissional Cândido Portinari

Data: 11/12/2024 às 16h0

Endereço: Rua Rio Purús, 260, bairro Central, em Macapá

