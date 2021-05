Lançamento do Festival Brasil Sabor acontece nesta quarta (19)

Festival gastronômico híbrido comemora a reabertura do setor e reúne 74 estabelecimentos de Macapá e Santana que participam do evento no formato presencial e via delivery

Denyse Quintas

Evento de lançamento da 15ª edição do Festival Brasil Sabor, acontece na sede do Sebrae em Macapá, nessa quarta (19), às 16h. O festival celebra e fomenta a reabertura do setor de alimentação fora do lar. A realização é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel no Amapá) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com apoio do Governo do Estado do Amapá (GEA) e da Prefeitura Municipal de Macapá (PMM).

O Festival Brasil Sabor, acontece no período de 21 a 30 de maio, na edição nacional deste ano, com atendimento na modalidade híbrida e programações on line. A relação completa dos 74 participantes, assim como os pratos inscritos, poderá ser consultada no site: www.brasilsabor.com.br/estados/amapa e também pelo app Brasil Sabor, disponível nas lojas – Android https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.andremelo.brasilsabor – iOs https://apps.apple.com/br/app/brasil-sabor-delivery/id1518647730.

Sebrae

Segundo a diretora técnica do Sebrae n Amapá, Marciane Santo, o evento valoriza a gastronomia local e principalmente, os pequenos negócios; potencializa a comercialização e a reabertura segura do setor, pois movimenta o setor de alimentação fora do lar, que tem sofrido perdas consideráveis durante a pandemia.

“É nesta ocasião, que todos podem experimentar novos sabores e fazer uma imersão na nossa cultura, e se apropriar de experiências únicas. Macapá e Santana, formam um mosaico de influências gastronômicas, com pessoas de diferentes regiões do país, que moldam com originalidade, a nossa forma de fazer a gastronomia no Amapá”, disse a diretora técnica do Sebrae, Marciane Santo.

Abrasel

De acordo com dados da Abrasel, um dos segmentos da economia mais impactados pela pandemia da Covid-19, o setor de alimentação fora do lar, que compreende restaurantes, lanchonetes, cafés, hamburguerias, docerias, pizzarias, fast food e outros, com mais de 1.700 negócios e absorvendo a mão de obra de mais de 16 mil trabalhadores, tentam se reerguer após mais de um ano operando de forma parcial e, por meses, apenas no formato delivery. O festival busca o resgate das experiências gastronômicas deixadas em segundo plano na pandemia, num setor que representa 2,2% do PIB local.

Formato

Em formato híbrido, o público poderá participar presencialmente nos estabelecimentos, fazer o pedido delivery ou retirada, por meio do app oficial Brasil Sabor e demais plataformas. Cada um dos participantes criou ou fez uma releitura de pratos/receitas de seu cardápio e irão disponibilizá-los no período do festival para consumo e celebração da gastronomia tucuju. Os pratos do evento custarão entre R$ 20 e R$ 35 reais.

O presidente da Abrasel, Yukio Nagano, informa que o objetivo do festival é valorizar a gastronomia local e sua importância no momento atual, apoiando a retomada do mercado de Alimentação Fora do Lar. Ao mesmo tempo, a ideia é difundir as práticas inovadoras quanto aos cuidados sanitários e a manutenção da qualidade do delivery nos tempos de pandemia.

“Ao mesmo tempo em que apresentam seus pratos para o público, os estabelecimentos ajudam a divulgar as medidas e boas práticas sanitárias que os negócios gastronômicos associados adotam com total segurança para os clientes, alinhadas com as melhores práticas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e autoridades em saúde nacionais e internacionais”, finalizou o presidente da Abrasel, Yukio Nagano.

Festival/Abertura

Live de Abertura (via YouTube Sebrae Amapá)

Data: 21/5/2021 – Sexta-Feira

Hora: 19h

Tema: Valorização das boas práticas sanitárias

Apresentação: Narjara Costa

Cozinha Show: Café de Açaí, com o barista Gabriel Fael

Palco Tucupi: Amadeu Cavalcante

Demonstração de boas práticas nos estabelecimentos gastronômicos.

