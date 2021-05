País comemora o Dia Internacional dos Museus com programação especial

O tema deste ano é o futuro das instituições



Programação especial para comemorar o Dia Internacional de Museus, celebrado hoje (18), já está disponível para o público de todo o país. As atividades fazem parte da 19ª Semana Nacional de Museus, que conta com a mobilização de instituições museológicas de vários estados. O tema deste ano é O futuro dos museus: recuperar e reimaginar. As atrações prosseguem até o dia 23 de maio.

Serão realizadas, entre outras atividades, palestras, exibição de filmes, contação de histórias, oficinas, shows musicais e rodas de conversa.

“O tema propõe a reflexão sobre o futuro dos museus. Reimaginar um futuro para os museus significa não apenas dialogar com os avanços tecnológicos e os recursos e ferramentas deles advindos, mas também compreender como afetam a maneira de ser e de estar no mundo”, informou, em nota, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Informações sobre a 19ª Semana Nacional de Museus podem ser acessadas por meio do site do programa, por regiões, cidades e instituições participantes. Basta escolher a região e a cidade de interesse.

O formato busca rápida permite ao usuário encontrar atividades por estado, cidade, museu ou palavra-chave. Para esclarecer dúvidas também é possível escrever para o site.

