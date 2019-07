Vara de Execuções Penais realizará Workshop para reintegrar reeducandos ao mercado de trabalho

Com a intenção de estimular a reintegração de reeducandos do sistema prisional ao mercado de trabalho, a Vara de Execuções Penais (VEP), por meio da Central de Penas Alternativas e Atendimento ao Reeducando (CEPAR), realizará nos dias 24 e 31 de julho o workshop com o tema “Trilhando Novos Caminhos”. Ministrado no auditório do Sebrae (Av. Ernestino Borges 740, no bairro Laguinho), o evento tem como público-alvo as pessoas privadas de liberdade dos regimes aberto e semiaberto serão contemplados cerca de 130 reeducandos. O workshop ocorrerá das 8 às 12 horas.

A psicóloga da Vara de Execuções Penais, Ana Cleyde Bastos Matias, explica que os reeducando participantes já se encontram inseridos no mercado de trabalho por meio do projeto “Liberdade e Cidadania”, fruto de parceria da VEP com a Prefeitura de Macapá.

“Esses participantes, na sua maioria, ainda sofrem com algumas situações pessoais limitadoras, como dependência química, falta de qualificação e capacitação, e que estes são sérios fatores que prejudicam o seu processo de ressocialização”.

Foi pensando em contribuir para que os reeducandos possam superar esses obstáculos e ter mais oportunidades de trabalho que se constatou a necessidade de promover palestras educativas favorecendo a reinserção social.

“Queremos que eles criem expectativas e seja implantado o pensamento de continuar investindo na escolaridade e na capacitação para não perder oportunidades que surjam. Procuramos também reduzir os estigmas sociais em torno dos preconceitos que vivenciam e estimular desistência criminal – a convicção de que eles têm escolha e podem mudar de vida, abandonando o mundo da criminalidade”, ressaltou a psicóloga da VEP.

Os temas das palestras do workshop serão: “Os prejuízos psicossociais e comportamentais causados pelo uso de drogas”; “A importância da prática esportiva como estratégia no tratamento para dependências de drogas”; “Lidando com as dificuldades de (re) inserção no contexto familiar”; “A importância da apresentação pessoal e postura profissional em todas as áreas de trabalho”; e “Dicas de como preparar currículos, se portar e o que vestir em entrevistas de emprego”.

O evento terá como ministrantes profissionais da Equipe Psicossocial da VEP, do Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas (CAPS AD), SENAC, SEBRAE, SINE, Defensoria Pública, CAMUF, Piscina Olímpica de Macapá, Prefeitura de Macapá e Ministério Público do Amapá (MP-AP).

Curtir isso: Curtir Carregando...