AmapáCulturaTurismo

Com apoio do Governo, Festival Equinócio 2026 é lançado

Livia Almeida

Entre as capitais brasileiras, Macapá é a única onde o fenômeno pode ser observado de forma simbólica e cientificamente comprovada, o que torna o equinócio um importante atrativo turístico e um patrimônio natural de relevância internacional.

Por Mikhael Santos

Com apoio do Governo do Amapá, o Festival Equinócio 2026 foi divulgado oficialmente neste sábado, 7, durante apresentação realizada para o trade turístico. O evento transforma um dos fenômenos astronômicos mais raros do planeta em uma grande experiência turística, científica e cultural e acontecerá entre os dias 20 e 22 de março, em Macapá, período em que o Sol incide diretamente sobre a Linha do Equador, marcando o equilíbrio entre o dia e a noite.

A programação musical do festival promete atrair grande público. Entre as atrações nacionais confirmadas estão Marcelo Falcão, Joelma, Di Ferrero e Dilsinho, além de diversos artistas regionais que irão valorizar a produção cultural amazônica e fortalecer a identidade musical do estado.

“A realização do Festival Equinócio reforça a força turística do Amapá e mostra ao Brasil e ao mundo um fenômeno único que só pode ser vivenciado de forma tão simbólica aqui em Macapá. É um evento que une ciência, cultura, gastronomia e natureza, fortalecendo nossa economia e valorizando a identidade amazônica”, destacou a secretária de Turismo, Syntia Lamarão.

Entre as capitais brasileiras, Macapá é a única onde o fenômeno pode ser observado de forma simbólica e cientificamente comprovada, o que torna o equinócio um importante atrativo turístico e um patrimônio natural de relevância internacional. Um dos pontos mais emblemáticos para acompanhar o fenômeno é o Monumento Marco Zero do Equador, onde visitantes podem vivenciar o momento em que o Sol passa exatamente sobre a linha imaginária que divide os hemisférios Norte e Sul.

O festival busca consolidar o Amapá como destino para o turismo científico, astronômico, gastronômico e cultural, integrando atividades educativas, experiências de natureza, programação cultural e o já tradicional festival gastronômico.

“O Equinócio é um dos maiores patrimônios naturais do nosso estado. Apoiar um evento como esse significa investir no turismo, na cultura e no desenvolvimento do Amapá, projetando nossa região para o cenário nacional e internacional”, explicou o Senador da República, Randolfe Rodrigues.

Na edição anterior, o evento reuniu cerca de 150 mil participantes rotativos durante os três dias de programação, registrou 99% de ocupação na rede hoteleira e movimentou a economia local, especialmente o setor gastronômico, que alcançou mais de R$ 2,5 milhões em vendas. A realização também mobilizou cerca de 800 profissionais, entre equipes técnicas, artistas e trabalhadores da economia criativa.

“O Festival Equinócio também tem um impacto direto na economia local, principalmente para o setor de bares e restaurantes. A gastronomia amapaense ganha visibilidade e gera oportunidades para empreendedores, trabalhadores e produtores locais, movimentando toda a cadeia do turismo”, reforçou o presidente da Abrasel-Ap, Sandro Bello.

Com mais de 30 anos de programação associada ao fenômeno do equinócio, o evento já recebeu cientistas, atrações culturais, competições esportivas e visitantes de diversas regiões do Brasil e do exterior. A expectativa para 2026 é ampliar ainda mais o alcance do festival e consolidar o Amapá no circuito nacional e internacional do turismo de experiência.

Agência de Notícias do Amapá

