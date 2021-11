Showroom de Produtos Industrializados acontece no Sebrae, nesta quinta (18)

O Sebrae apresenta produtos alimentícios e de estética prontos para comercialização e em processo de regularização

Denyse Quintas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Sebrae (Sebrae), realiza o Showroom de Produtos Industrializados Alimentícios e de Estética. O evento acontece no hall da sede da instituição, nesta quinta (18), das 9h às 18h.

Para o presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e CDE/Sebrae/AP, Iraçu Colares, a instituição é um agente agregador que tem a obrigação de fomentar iniciativas, como a industrialização de produtos que venham a agregar valor aos pequenos negócios.

Expositores

O Showroom conta com os expositores Rancho Açú – Macapá (queijaria); Associação Mel da Pedreira (mel de abelha sem ferrão); Waldir dos Santos (PR) – Pacuí (farinha de mandioca); Cunani Cacau (chocolate); Sementes Araguari (pomadas, velas e sabonetes); Bitnutri (granola); Leveda Padaria (pães zero lactose glúten); Coisas da Amazônia (café de açaí); AMA (sucos e geleias); Bracho (café de açaí/ pimenta caseira); Malena’s (Pães, bolos e geleias); katias Bistrô (bolinhos fitness); Finesses’s Spa (serum facial); Vale do Amazonas (derivados da mandioca) e Café de açaí Marapi.

Visitantes

O evento conta com a apresentação de empresas visitantes, entre elas, Ana Carolina Alves Pereira (Empresa: Olhosdelua – Produtos Naturais e Sustentáveis); Sandro Belo (Abrasel e ABIH); Luciano e Cristiane Lisboa (Padaria Cristiane); Aldarito Vaz Fernandes (Panificadora Carol); Moises Barros (Rede Unidos Mercados e Minibox); representante da FRANBRAZ (Exportadora); Belizia Kyarelle (SpaNutri Alimentação Saudável); Alice Caxias (Padaria Nossa Senhora de Fátima); Georgeton Peres (Supermercado Maracá); Ricardo Bueno (Equatorial Hotel); Américo Brito (Atalanta Hotel); Antônio Bertolucci (Bertolucci Café); Antônia (Ceta Ecotel); Caio Cunha(Supermercados Fortaleza); Ana Nery (Royal Hotel); e o representante do Supermercado Vó Santa.

O Showroom de Produtos Industrializados Alimentícios e de Estética, é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria do Sebrae (UAC-Agrin), Larissa Queiroz.

Relacionado