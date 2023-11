Campanha visa incentivar a doação de sangue de comerciantes e trabalhadores do Comércio de Macapá

A ação se concentra ao lado do Teatro das Bacabeiras, mas carros de sons sairão às ruas do centro comercial fazendo o chamamento da população.

A Fecomércio Amapá, em parceria com o Governo do Estado através do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap), promoverá uma campanha de doação de sangue no comércio de Macapá. O evento busca conscientizar e incentivar a comerciantes, trabalhadores e consumidores do comércio da capital a participarem de um ato simples, porém significativo, que pode salvar inúmeras vidas.

A ação vai até o dia 07 de dezembro, e funcionará das 7h30 às 11h30, ao lado do Teatro das Bacabeiras, no centro comercial. A doação de sangue é um ato de solidariedade que pode fazer toda a diferença na vida de pacientes em tratamento médico, vítimas de acidentes e pessoas que precisam de transfusões para procedimentos cirúrgicos. Toda a sociedade amapaense está convidada a doar e contribuir para o aumento dos estoques de sangue nos hemocentros.

No dia 23, a Carreta do Hemoap receberá o apoio das equipes do Sesc e Senac que oferecerão serviços para todos que comparecerem no local. Pelo Senac: embelezamento de sobrancelhas e massagem; pelo Sesc: aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

O Hemoap é o responsável pela coleta e pelo banco de sangue, sendo responsável pelo abastecimento das unidades de saúde públicas e privadas do Estado.

No local da doação, uma equipe profissional especializada estará preparada para receber os doadores na carreta do Hemoap, proporcionando um ambiente seguro para a realização das doações.

É essencial que as pessoas interessadas estejam atentas aos requisitos para doação de sangue.

Quem pode doar?



A pessoa só é classificada como apta ou não a doação após uma triagem clínica que consiste num questionário sobre a saúde e vida do possível doador.

1. É necessário estar em boas condições de saúde; pesar acima de 50 kg; ter idade entre 16 e 69 anos; não ter apresentado sinais ou sintomas gripais nos últimos 14 dias e não ter testado positivo para Covid-19 nos últimos 10 dias;

2. No dia da doação, é necessário levar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência ou cartão do SUS;

3. Os menores de 18 anos necessitam de autorização dos responsáveis. O termo de autorização pode ser solicitado via WhatsApp do Hemoap: (96) 98811-0200. A presença dos responsáveis é facultativa no dia da doação de sangue;

4. Os intervalos para doação de sangue são de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.

(Fotos: SECOM/GEA)

