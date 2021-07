Vacinação antirrábica chega às comunidades Buritis, Caranã e Boné Azul em Macapá

Até a próxima sexta-feira (16), a equipe de vacinação da Divisão de Vigilância Ambiental (DVA), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica. Desta vez, a ação será realizada nas comunidades Buritis, Caranã e Boné Azul.

A vacinação acontecerá das 8h às 12h. No Boné Azul, ocorre na praça do bairro, junto à Associação dos Voluntários da Praça do Boné Azul – Amigos Da Praça (Ampra). No Buritis será possível vacinar os cães e gatos na igreja Assembleia de Deus Congregação Lírio dos Vales e no Caranã, a imunização dos animais será feita no formato de busca ativa, com a equipe de vacinadores percorrendo todo o bairro para vacinar os animais.

“Como o Jardim Caranã é muito extenso, optamos por fazer a busca ativa no local para que a vacinação antirrábica tenha uma maior cobertura”, explica a subsecretária de Vigilância em Saúde, Nayma Picanço.

Vacinação

A vacinação antirrábica é direcionada para cães e gatos acima de três meses de idade e com boa saúde. Ela é aplicada em dose única e os animais que estão doentes ou passam por tratamento com utilização de anti-inflamatórios ou antibióticos não poderão se vacinar neste momento. A imunização deste grupo será feita somente após a liberação do médico veterinário responsável

Pontos fixos

Além da vacinação nos bairros, a população pode realizar a imunização em dois pontos fixos disponibilizado pelo DVA, no prédio do Departamento de Vigilância Ambiental, localizado na Alameda Campo Belo, 207-11, no bairro Cabralzinho e no Canil Municipal, que fica na Rodovia JK, em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha.

Nesses dois locais a vacinação acontece de 9h às 14h. Para receber a dose do imunizante, é necessário apresentar a carteira de vacinação do animal.

