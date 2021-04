UFAC reúne pesquisadores e gestores públicos para debater regularização fundiária urbana

A Universidade Federal do Acre (UFAC) e a Coordenação Estadual do Programa Morar, Conviver e Preservar a Amazônia (Rede Amazônia) abrem nesta sexta-feira, 23 de abril, entre 10 e 18:30 horas, pelo horário de Brasília, o I Fórum da Rede Amazônia no Estado do Acre, que debaterá os “Múltiplos olhares sobre a regularização fundiária urbana no Acre”. O evento reunirá pesquisadores brasileiros, gestores públicos do Estado do Acre, representantes de municípios acreanos e membros das comunidades locais, discentes, entre outros participantes. O I Fórum Estadual ocorrerá na plataforma https://meet.google.com/ogf-hdbo-hzfr terá quatro conferências voltadas para as questões fundiárias amazônicas, melhorias habitacionais e sanitárias e as experiências de políticas públicas direcionadas para a questão habitacional e sanitária no território.

A primeira conferência será ministrada por Myrian Cardoso, coordenadora do Programa Morar, Conviver e Preservar a Amazônia, que abordará a construção da parceriafirmada entre a Comissão de Regularização Fundiária da Universidade Federal do Pará (CRF-UFPA) e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Em seguida, a professora e arquiteta urbanista da UFAC, Josélia Alves, falará sobre a estruturação do Grupo de Trabalho Estadual da Rede Amazônia no Acre (GTE-AC) e informará que dos 22 municípios que formam o Estado do Acre, as cidades de Rio Branco, Porto Acre, Plácido de Castro, Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima tiveram 10 glebas contempladas para o trabalho da regularização e prevenção de conflitos socioambientais no território.

Com a mediação do professor e geógrafo da UFAC, Victor Bento, a primeira mesa do Fórum, cujo tema será As Experiências de Regularização Fundiária no Acre, terá como palestrante Paulo Franco, do Instituto de Terras do Acre (ITERACRE). Em seguida, Luciano Carvalho e Jirgleiyane Nunes, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), abordarão o Projeto Terra é vida. João Paulo Mendes, da Prefeitura Municipal de Rio Branco, apresentará as ações desenvolvidas pelo poder público local.

Pela parte da tarde, a partir das 16 horas, pelo horário de Brasília, o professor e engenheiro Ricardo Moretti, da Universidade Federal do ABC (UFABC), fará a palestra sobre Melhorias Habitacionais e Sanitárias. A segunda mesa, a ser mediada por Josélia Alves, será focada sobre A questão habitacional e sanitária no Acre: experiências e políticas. O professor e geógrafo da UFAC, Victor Bento, abordará as Melhorias Habitacionais, e Heloísa Pimpão, também da UFAC, discorrerá sobre o tema Saneamento pelos seus conhecimentos em fiscalização de convênios de execução de obras de saneamento e elaboração de planos de saneamento. Os trabalhos do Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) serão apresentados por Marciel Carvalho. Adriana Melo, da Federação das Associações de Moradores do Acre (FAMAC), detalhará as experiências comunitárias no território. O encerramento será marcado por amplo debate entre os participantes.

Texto: Kid Reis – Ascom CRF-UFPA – Foto Ascom UFAC

