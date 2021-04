Facebook vai ganhar podcasts e publicações em áudio

Podcasts, salas de áudio ao vivo e Soundbites: veja recursos de voz anunciados pelo Facebook

Clara Fabro

O Facebook anunciou na última segunda-feira (19) novos recursos de áudio para a rede social. Nos próximos meses, usuários do Facebook poderão ouvir podcasts e interagir com amigos e familiares com publicações em formato de áudio na plataforma.

A novidade também traz uma função parecida com o Clubhouse, app de chats de voz que ficou bastante popular no início deste ano. O novo recurso vai permitir que criadores de conteúdo e membros de grupos do Facebook criem salas de áudio ao vivo para discutir sobre assuntos de interesse. A previsão é de que os novos recursos estejam disponíveis para todos os usuários do Facebook no segundo trimestre de 2021.

As novas funções de áudio do Facebook também devem se estender para o Messenger, como a opção de criar salas de voz. A empresa de Mark Zuckerberg também introduzirá novas ferramentas para a edição de arquivos em formato de áudio, com o propósito de tornar o processo de criação mais “intuitivo e divertido”. Segundo a companhia, os novos recursos serão como ter um “estúdio de som no bolso”.

Salas de áudio no Facebook — Foto: Divulgação/Facebook

