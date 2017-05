Mais quatro municípios do Amazonas decretam emergência devido à cheia

Mais quatro municípios decretam Emergência devido à cheia dos rios e Defesa Civil AM prepara plano de atendimento para essas cidades

A Defesa Civil do Amazonas colocou hoje, 22, em Situação de Emergência, os municípios de Alvarães, no médio Solimões, Boa Vista do Ramos, no baixo Amazonas, Beruri, no Purus e Careiro da Várzea, na calha do Amazonas, por conta da enchente que já afeta famílias nas localidades . Agora, são 27 cidades em anormalidade, que fazem parte do cronograma de atendimento do órgão.

“Com base na análise dos nossos técnicos, que levaram em consideração os prejuízos econômicos, danos materiais entre outras características comprovadas por meio de documentação dos gestores municipais, as cidades passaram a integrar a lista emergencial do órgão. A partir de agora, assim como os demais municípios, deverão receber apoio humanitário”, ressaltou o secretário Executivo do órgão, coronel Fernando Pires Júnior.

No total, 51.503 famílias estão prejudicadas pelo desastre em todo o Estado.

Atendimento

Agentes da Defesa Civil AM, já embarcaram para o município de Canutama, na calha do Purus, 30 toneladas de cestas básicas e ainda, kit’s dormitório, kit’s higiene, kit’s limpeza, colchão, água e hipoclorito de sódio, para atender os afetados. Já Carauari, no Juruá, receberá nos próximos dias, 32 toneladas de alimentos, e também kit’s dormitório, kit’s higiene, kit’s limpeza, colchão, água e hipoclorito de sódio, para suprir as necessidades das 3.122 famílias prejudicadas pela enchente na cidade.

