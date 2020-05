Município com mais indígenas no país tem 219 casos de covid-19

Hospital público de São Gabriel da Cachoeira não tem leitos de UTI

Município com a maior concentração de indígenas do Brasil, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, tem 219 casos confirmados de covid-19, conforme o boletim mais atual da prefeitura, divulgado ao fim da tarde desta quinta-feira (14). A situação preocupa, já que o Hospital de Guarnição, do Exército, o único público da cidade, não tem leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) e já opera no limite.

Ao todo, 14 pessoas continuam internadas, das quais nove recebem tratamento do próprio município e cinco tiveram de ser transferidas para a capital, Manaus, que fica a cerca de 850 quilômetros de distância. Para efeito comparativo, pode-se observar que o total de casos confirmados equivale a quase a metade dos registrados, até o momento,em Mato Grosso do Sul: 452.

A suspeita de que mais 416 pessoas estariam infectadas pode elevar ainda mais a incidência da doença na região nos próximos dias.

Dos pacientes infectados em São Gabriel da Cachoeira, 10 morreram e 15 se recuperaram.

Veja também:

Anistia Internacional lança campanha sobre grupos carentes no Brasil

TikTok violou regras de privacidade de crianças, dizem entidades

Receita lança aplicativo CPF digital

Linha do tempo

Os primeiros casos confirmados de covid-19 em São Gabriel da Cachoeira foram noticiados no dia 26 de abril pela Secretaria Municipal de Saúde.

Um dos pacientes foi diagnosticado após ser submetido a um teste rápido e o outro teve resultado positivo em um exame RT-PCR. Desde o dia 18 de março, a prefeitura acompanha a evolução da doença por meio de um comitê criado especificamente com essa finalidade, do qual participam representantes das Forças Armadas, do Poder Judiciário e do Ministério Público, da Fundação Nacional do Índio (Funai), do Instituto Socioambiental e do Ministério da Saúde, das Polícias Civil e Militar, da Diocese de São Gabriel da Cachoeira e da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro.

Com o agravamento da situação, a prefeitura decretou toque de recolher. A medida vigorou no período de 26 de abril a 11 de maio, abrangendo a faixa horária das 21h às 6h. As autoridades municipais também decidiram suspender o transporte público e os serviços de táxi-lotação de 28 de abril a 12 de maio.

Para orientar a população sobre a covid-19, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e a Rede Wayuri de Comunicadores Indígenas mobilizou-se e pôs carros de som em circulação pelas ruas da cidade. As mensagens são disseminadas com o auxílio de voluntários que traduzem o conteúdo para diversos idiomas indígenas.

Suscetibilidade

“Com o sistema de saúde colapsado no Amazonas e sem nenhum leito de UTI nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, a população indígena do Rio Negro está entre os grupos mais vulneráveis à pandemia de covid-19 no mundo”, alertou a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro em nota divulgada no último dia 29.

No texto, a federação ressalta que o grau de preocupação decorre do fato de que parte significativa da população indígena da região vive na zona urbana e, por isso, fica fortemente suscetível à transmissão comunitária de covid-19. O mesmo risco se aplica aos indígenas aldeados.

A apreensão em torno da vulnerabilidade dos indígenas já foi manifestada por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Em relatório, os pesquisadores destacaram o Amazonas como um dos estados que exigem atuação urgente do poder público, direcionadas para esse grupo populacional.

A subnotificação de casos entre indígenas que residem no espaço urbano, fora dos territórios tradicionais, tem sido denunciada por diversas organizações, como o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). Para a Apib, a subnotificação representa “um ato de racismo institucional”. Segundo a entidade, lideranças kokama informaram que uma pessoa da etnia morta por covid-19 foi identificada no atestado de óbito como uma pessoa parda, pertencente, portanto, à população negra.

O presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, Marivelton Barroso, do povo baré, classifica de “extremamente grave” a situação em São Gabriel da Cachoeira e faz um alerta sobre o alcance da propagação da covid-19: “O vírus está se espalhando numa velocidade muito rápida e atingindo as aldeias mais distantes, próximas à fronteira com a Colômbia, como Pari-Cachoeira e Iauaretê, na Terra Indígena Alto Rio Negro.”

Poder público

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou uma ação civil pública para garantir que as autoridades governamentais assegurem os direitos dos povos indígenas da região do Alto e Médio Rio Negro, no contexto da pandemia.

Em nota, o MPF explica que a ação foi aberta após o governo federal apresentar “respostas pouco concretas” diante das recomendações que lhe encaminhou. As sugestões de medidas foram remetidas pelo MPF a diversos órgãos, como o Ministério da Cidadania, a Funai, o Exército e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Foi sugerido, por exemplo, que se montassem postos alternativos onde os indígenas pudessem retirar o auxílio emergencial e outros benefícios concedidos pelo governo, para que não precisassem se deslocar aos centros urbanos.

De acordo com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, cerca de 50 mil indígenas de 23 povos e 750 comunidades vivem às margens deste rio. Para atender aos indígenas da região, a Funai anunciou que vai distribuir 1.685 cestas básicas, adquiridas com recursos emergenciais.

A Agência Brasil apurou que a entrega das cestas em São Gabriel da Cachoeira foi iniciada, mas teve de ser interrompida, porque os dois funcionários da autarquia que cumpririam a função tiveram resultado positivo em testes para para covid-19 e agora estão em isolamento social. Há previsão de que mais 17.116 cestas básicas sejam liberadas até junho, por meio de convênio entre a Funai, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Índices gerais

No boletim epidemiológico de ontem, a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) informa que, entre os povos indígenas, já foram confirmados 301 casos de covid-19 e 19 mortes. Somente no Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Alto Rio Negro, foram enumerados seis casos confirmados e duas mortes.

A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) tem feito uma contagem paralela à oficial, que relaciona 249 casos confirmados e 70 mortes entre indígenas da Amazônia. Como a Apib e o Cimi, a Coiab avalia que há subnotificação no levantamento do governo federal.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...