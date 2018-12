Polícia encontra euros, dólares, pesos e ienes na cela de Pezão

O dinheiro, que soma aproximadamente 460 reais, foi achado durante uma vistoria no complexo onde o governador está preso

Giovanna Romano

Agentes da Corregedoria da Polícia Militar (PM) encontraram 70 euros, 36 dólares, 6.000 pesos colombianos e 25 ienes na cela do governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão, preso no Unidade Prisional da Corporação (UP PMERJ) da Polícia Militar, em Niterói. O dinheiro que soma aproximadamente 460 reais foi encontrado durante uma vistoria no complexo.

A inspeção foi realizada com o apoio logístico do Comando Conjunto do Exército. Além do dinheiro encontrado na cela do governador, foram localizados sete aparelhos celulares e pequenos objetos proibidos, como uma pequena tesoura, seringas descartáveis e caixas de medicamentos.

A participação do Comando Conjunto, segundo nota divulgada pela PM, foi solicitada pelo Comando Geral da Polícia Militar. Participaram da operação 160 militares das Forças Armada e 100 policiais militares, da Corregedoria Interna e de unidades operacionais.

