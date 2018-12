Dívida de Cuba com o BNDES soma US$ 40 milhões, sobretudo por porto

Banco de fomento formalizou o calote do país caribenho e pediu US$ 6,5 milhões em indenização ao Tesouro Nacional

O governo de Cuba deve 40 milhões de dólares ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O montante é relativo, sobretudo, a parcelas do financiamento concedido à construtora Odebrecht para construir o Porto de Mariel, a cerca de 40 km da capital cubana, Havana.

Na última segunda-feira, 17, após seis meses de atraso na parcela de junho, o banco formalizou o calote e pediu indenização de 6,5 milhões de dólares ao Tesouro Nacional.

A União é garantidora da operação, por meio do Fundo de Garantia à Exportação (FGE). A assessoria de imprensa do BNDES informou que as “negociações seguem em curso, por meio do governo brasileiro, que está empenhado em recuperar os créditos das operações de exportações brasileiras”.

