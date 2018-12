Novo golpe no WhatsApp promete ‘retrospectiva 2018’, mas rouba dados

Criminosos também visam gerar lucro com publicidade online

Um novo golpe no WhatsApp promete uma “Retrospectiva 2018” com “fotos antigas, status e conversas” trocadas com amigos durante este ano. Na verdade, segundo o dfndr lab, da PSafe, o link enviado por mensagem leva o usuário do aplicativo para páginas de propaganda ou roubo de dados. Mais de 339 mil vítimas foram feitas em apenas 16 horas.

Na mensagem criada pelos criminosos, há a promessa para que o usuário relembre “fotos antigas, status e conversas” trocadas com amigos do WhatsApp em 2018. “Os cibercriminosos costumam utilizar datas relevantes como gancho para criar formas de enganar os usuários. Foi assim com Copa do Mundo, eleições, black friday, e agora com o fim do ano”, explica Emilio Simoni, que é diretor do laboratório de cibersegurança da PSafe.

Segundo o dfndr lab, o objetivo da mensagem é gerar lucro por meio de publicidade online. No entanto, em alguns casos, o golpe redireciona o usuário para páginas de falsas promoções que solicitam dados pessoais. Por isso, desconfie de qualquer link que você receber pelo WhatsApp e faça sempre a verificação antes de compartilhar qualquer informação pessoal.

