Razer revela conceito de máscara N95 com RGB para gamers

Máscara inteligente da Razer tem microfone e amplificador embutidos para aprimorar a fala do usuário; conheça o Project Hazel



Ana Marques



As máscaras de proteção passaram a integrar o nosso vestuário em 2020, com a pandemia da COVID-19. E em 2021, mesmo com a promessa iminente de vacinação, os acessórios devem continuar a fazer parte da nossa rotina por mais algum tempo. Foi nesse contexto que a Razer apresentou seu conceito de máscara inteligente gamer na CES – logicamente, com luzes RGB e um design futurista que condiz com os produtos da empresa.

Máscara N95 da Razer tem ventilação ativa e microfone embutido

O conceito utiliza respirador N95, que conta com ventilação ativa, prometendo eficiência de 95% na filtragem de partículas do ar e, de acordo com a empresa, é a máscara mais inteligente do mundo.

O acessório tem revestimento em plástico reciclado resistente à água e a arranhões. Trata-se de um material transparente, que permite a leitura labial ou expressões faciais, como um sorriso. Há dois componentes circulares nas laterais, usados para ventilação.

Veja mais no Tecnoblog

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...