Eclipse solar e solstício são destaques astronômicos em junho

Ricardo Isídio

O mês de junho contará com grandes eventos no campo da astronomia, desde fenômenos visíveis no céu até atividades espaciais. Dentre os principais exemplos, haverá a chegada do solstício de inverno — no Hemisfério Sul — e mudanças nas fases da Lua e alinhamentos com planetas que poderão fornecer imagens incríveis. Além dessas, o mês também trará importantes missões de abastecimento e instalações na Estação Espacial Internacional.

Mesmo se alguns fenômenos não serem possíveis de observação no Brasil, todos eles contarão com transmissões online ao vivo através de agências espaciais e sites especializados no assunto. Confira abaixo o calendário com os maiores eventos astronômicos!

O fenômeno astronômico que geralmente ocorre todos os anos em 21 de junho, no Hemisfério Sul, marca o início do inverno. Isso porque em torno dessa data a Terra apresenta a maior distância entre o Sol durante seu movimento de translação e, consequentemente, alteração no ângulo de inclinação em relação ao seu eixo. Tal posicionamento afeta a incidência de raios solares no planeta e faz com que o dia seja mais curto.

Caminhadas no espaço

No dia 02, os astronautas russos Oleg Novitskiy e Pyotr Dubrov caminharão no exterior da Estação Espacial Internacional, durante 6,5 horas. Em 16 de junho, Shane Kimbrough da NASA e Thomas Pesquet da Agência Espacial Europeia (ESA) repetirão a ação para instalar um painel solar no laboratório orbital.

Já no dia 20, essa última dupla retornará para montar mais um painel desse tipo na estação. Todas as atividades terão transmissão online ao vivo, nas redes das organizações.

Eclipse solar “Anel de Fogo”

Em 10 de junho acontecerá o primeiro eclipse solar de 2021, marcado pelo “anel de fogo”. Tal visual é resultado de o fenômeno ocorrer de forma parcial, ou seja, com as bordas do Sol visíveis ao redor da Lua. O evento estará mais nítido no norte do planeta e, para maior segurança, exigirá a utilização de filtros solares adequados para a visualização. Porém, moradores de outras regiões, como do Brasil, poderão assistir o eclipse pela internet.

