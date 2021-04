Senac oferece cursos gratuitos em Macapá e Santana

Os cursos fazem parte do Programa Senac de Gratuidade dedicado a pessoas de baixa renda

O Sistema Fecomércio AP, por meio do Senac Amapá, divulga nesta terça (20), os editais para oferta de cursos do Programa Senac de Gratuidade (PSG), nas cidades de Macapá e Santana. Os editais estão disponíveis no site www.ap.senac.com

Para o município de Macapá são ofertadas 30 vagas para assistente de marketing e vendas (remoto), 30 vagas para o curso de comprador (remoto), 30 vagas para o curso de repositor de mercadoria (remoto), 30 vagas para o curso representante comercial (remoto), 20 vagas para recepcionista em meios de hospedagem (remoto e presencial), 12 vagas para salgadeiro (remoto e presencial) e 20 vagas para cuidador de idosos (remoto e presencial).

Em Santana são ofertadas 30 vagas para assistente de marketing e vendas (remoto), 30 vagas para assistente de secretaria escolar (remoto), 25 vagas para frentista (remoto e presencial) e 20 vagas para atendente de farmácia (remoto e presencial).

Inscrições

As inscrições para os interessados em concorrer às vagas de Macapá começam dia 28 de abril, a partir das 10hrs, pelo endereço eletrônico http://send3.ap.senac.br/send3/site/psg. Os candidatos às vagas para os cursos de Santana, devem se inscrever no dia 29 de abril, a partir das 10h, no mesmo endereço eletrônico.

A classificação do candidato se dá pela ordem de inscrição online, levando em consideração a hora, minutos e os segundos em que foi realizada. Após preenchimento de todas as vagas ofertadas, as inscrições ficam para o cadastro reserva.

Resultado

O resultado do processo seletivo estará disponível dia 30 de abril, a partir das 14h, no site www.ap.senac.br. Para confirmar a matrícula, o candidato deve comparecer presencialmente em uma das sedes do Senac nos dias 3 a 6 de maio.

Serviço – Senac Amapá

Endereço: Av. Henrique Galúcio, nº1999, Santa Rita – Macapá/AP

Site: www.ap.senac.br

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...