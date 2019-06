Comunidades do Bailique receberão novo ciclo de atendimentos da UBS fluvial

Nesta sexta-feira, 28, a UBS Fluvial Dra. Célia Trasel partiu para mais um ciclo de atendimentos no arquipélago do Bailique. Desta vez, sete comunidades serão beneficiadas com serviços médicos, odontológicos, consultas de enfermagem, vacinação, testes rápidos, coleta de PCCU e curativo.

De 29 de junho a 16 de julho, a UBS fará atendimento nas comunidades de Itamatatuba, Foz do Gurijuba, Franco Grande, Arraiol, Capinal, Santo Antônio, Livramento e Maranata. “Algumas receberão novamente a visita por possuir grande demanda de atendimento, e em outras ela estará pela primeira vez, e assim, a cada viagem, temos a possibilidade de chegar no maior número de comunidades possível”, diz a secretária de Saúde, Silvana Vedovelli.

Por ser um dispositivo completamente novo, os serviços e atendimentos são ajustados para que a unidade funcione da melhor maneira possível. “A UBS Fluvial também é uma novidade para a gente. Nosso compromisso é que, a cada viagem, ajustaremos o funcionamento, para permitir que todas as comunidades do Bailique sejam contempladas com os atendimentos”, finaliza Vedovelli.

UBS Fluvial “A Doutora”

É mais um dispositivo da Prefeitura de Macapá que tem a proposta de levar cuidados e prevenção para as comunidades ribeirinhas do arquipélago do Bailique. Na primeira viagem, foram contabilizados mais de mil atendimentos. Consultas médicas e de enfermagem foram os serviços mais procurados, somando 933 pessoas atendidas.

Esses procedimentos geraram a dispensação de 2.196 medicamentos. Também foram feitas 221 consultas odontológicas, além da aplicação 567 doses de vacina, 334 administrações de medicamentos, 50 consultas de pré-natal, 64 testes rápidos e 19 coletas de PCCU.

Confira o cronograma:

Itamatatuba: 29/06

Foz do Gurijuba: 01,02 e 03 de julho

Franco Grande: 04 e 05 de julho

Arraiol e Capinal: 06 de julho

Santo Antônio e Livramento: 08,09 e 10 de julho

Maranata: 11,12,13,14,15 e 16 de julho

Jamile Moreira