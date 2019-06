Grupo de idosos Arte e Vida expõe produção de artesanato em feira

Uma feira totalmente voltada para a exposição e comercialização de produtos confeccionados por idosos. Isso é realidade em Macapá e só é possível graças às atividades do grupo da terceira idade Arte e Vida. Nesta sexta-feira, 28, foram colocados para venda os artesanatos produzidos no primeiro semestre de 2019.

São bonecas de pano, chaveiro, peso de porta, guardanapo pintado, cesto, além de trabalhos feitos com feltro, TNT e EVA, tudo produzido com muita dedicação. Além da feira, é possível ter acesso ao artesanato feito pelo grupo na Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho (Semast), local onde se reúne para aulas todas as segundas e quartas-feiras.

A Prefeitura de Macapá incentiva a atividade por meio de suporte técnico e disponibilidade de profissionais que prestam serviços de instruções ao grupo, de acordo com Ruth Castelo Branco, instrutora de Artes. “Essa atividade é para mostrar os trabalhos que fizeram durante o semestre. Isso é uma autoestima, porque hoje em dia tem muito idoso parado, que não faz nada e não sabe os caminhos”, enfatiza.

Sávio Almeida