Governo do Amapá realiza abertura da Semana da Juventude, em Mazagão

O Governo do Amapá realiza nesta segunda-feira, 22, a abertura da “Semana da Juventude” do município de Mazagão, na região metropolitana de Macapá. Sob a coordenação da Secretaria Estadual da Juventude (Sejuv), a iniciativa integra o “Calendário da Juventude” e busca promover o protagonismo e o desenvolvimento integral dos jovens pela arte e cultura.

A programação inicia com um café da manhã entre as lideranças jovens de Mazagão e a equipe da Sejuv, no auditório da Assistência Social, onde serão apresentadas as ações da gestão previstas ao longo do ano, seguindo na terça-feira, 23, com atividades de cidadania, promovendo o engajamento cívico e social dos jovens, além de debates que ocorrerão na Escola Estadual Dom Pedro I.

De 24 a 26, o projeto “Calendário da Juventude Urbana” prossegue com uma programação esportiva, incluindo as modalidades de voleibol, futsal, queimada, natação e futebol de campo. No dia 27, a programação encerra com o Festival da Juventude em Mazagão.

Local: Centro de Convivência de Múltiplo Everaldo Caetano da Silva

Data: 22/09/2025 às 8h0

Endereço: Rua Veiga Cabral, 601, em Mazagão.

