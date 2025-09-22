Acontece nesta segunda-feira, 22, 5ª audiência pública sobre Concessão Florestal

Nesta segunda-feira, 22, o Governo do Amapá promove em Pedra Branca do Amapari a 5ª audiência pública participativa sobre o projeto de Concessão Florestal. Na ocasião, moradores, organizações da sociedade civil, povos tradicionais, produtores rurais, consultores ambientais, setor público e privado se reúnem para debater, expor opiniões, tirar dúvidas e contribuir com sugestões .

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), já realizou audiências públicas nos municípios de Macapá, Porto Grande, Tartarugalzinho e Oiapoque. A proposta da concessão florestal visa garantir o uso sustentável da floresta, alinhando conservação ambiental, geração de emprego e renda e o fortalecimento da economia nos municípios de todo o estado.

Ao todo, são 607.363 hectares de florestas divididos em 11 Unidades de Manejo Florestal (UMFs), distribuídas nos municípios de Porto Grande, Oiapoque, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes e Pedra Branca do Amapari. Construído em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o projeto vai gerar cerca de 2 mil empregos diretos.

Para cada vaga direta, estima-se a criação de mais duas indiretas, alcançando 4 mil novos postos de trabalho. A arrecadação anual deve ultrapassar R$ 30 milhões, recursos que serão compartilhados com os municípios onde as áreas de manejo estão localizadas na Floresta Estadual (Flota) do Amapá.

Local: Centro Municipal de Convenções

Data: 22/09/2025 às 9h0

Endereço: Avenida Raimundo Rodrigues Almeida, nº66. Pedra Branca do Amapari.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...