segunda-feira, setembro 22, 2025
19ª Primavera dos Museus discute as Mudanças Climáticas na Amazônia nesta segunda no Museu Sacaca

Livia Almeida

O Governo do Amapá promove nesta segunda-feira, 22, a 19ª Primavera dos Museus, que esse ano traz o tema “Museus e Mudanças Climáticas”. O evento nacional acontece no Museu Sacaca, em Macapá, e tem como finalidade promover uma reflexão sobre o papel das instituições culturais em “documentar, pesquisar, educar e intervir” nas ações que afetam o meio ambiente.

A Primavera dos Museus reúne pesquisadores, estudantes, líderes comunitários e gestores para debater e refletir sobre ações e temas relacionados a Amazônia. A programação traz um ciclo de palestras que englobam assuntos acerca das mudanças climáticas na Amazônia com riscos e perspectivas, os estudos desenvolvidos na Amazônia, além de uma palestra sobre incêndios florestais.

O encontro acontece de forma simultânea em todo o Brasil, no período de 22 a 28 de setembro sob coordenação do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e Ministério da Cultura (MinC). No Amapá, o evento conta com a parceria do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa) e Fundação Univitas.

PROGRAMAÇÃO
– 8h30: Credenciamento;
– 9h: Abertura do evento com apresentação cultural de voz e violão;
– 9h30 às 10h: Palestra “Mudanças Climáticas na Amazônia: riscos e perspectivas” com o meteorologista, Dr. Jefferson Vilhena;
– 10h às 10h30: Palestra “Educação, Ciência e Amazônia frente à Crise Climática” com o diretor-executivo da Fundação Univitas, Dr. Elias Moraes;
– 10h30 às 11h: Palestra “Como as mudanças climáticas intensificam desastres naturais” com Engenheiro Ambiental e Mestre em Desenvolvimento Regional, o soldado do Corpo de Bombeiros Militar- Ap, Gabriel Picanço;
– 9h às 13h: Exposição “Mudanças Climáticas e a zona costeira do Amapá”, conduzida pelo pesquisador do Iepa, Dr. Orleno Marques.

Local: Museu Sacaca

Data: 22/09/2025 às 8h30

Endereço: Avenida Feliciano Coelho, n. 1509, bairro do Trem, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

