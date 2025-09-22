Macapá sedia a 1ª Feira de Negócios Audiovisual da Amazônia Criativa

Evento contará com a participação de criadores de toda a região Norte, além de produtoras e plataformas de diversos estados do país.

Macapá será a capital do audiovisual no período de 23 a 27 de setembro, com a 1ª Feira de Negócios do Audiovisual da Amazônia Criativa, que acontece no Museu Sacaca e no SEBRAE Amapá. O evento reunirá produtores, roteiristas, diretores e realizadores independentes de todo o Brasil. Serão cinco dias de difusão de conhecimento, reuniões de negócios e networking com dezenas de profissionais da área. O objetivo é impulsionar o ecossistema audiovisual amazônico e dar visibilidade às potentes narrativas que nascem nesta região. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

Já neste final de semana, de 19 a 21/09, acontece o Curso de Engenharia da Produção, ministrado por Camila de Moraes (Borboletas Filmes) e Sol Moraes (Araçá Filmes), no SEBRAE. Nestes três dias, os participantes se aprofundarão em todas as etapas de uma produção, desde o planejamento, cronograma e orçamento, até a distribuição e comercialização. As inscrições já foram encerradas

A Feira é uma criação da roteirista, diretora e produtora Ana Vidigal, que idealizou o projeto com o propósito de abrir novas frentes de circulação e visibilidade para as produções amazônicas. “A Feira nasce da urgência de criar um espaço estruturado para que a produção da Amazônia possa dialogar com o mercado, conquistar novos públicos e afirmar sua identidade cultural. Nosso objetivo é que as vozes da região estejam no centro das discussões e oportunidades do audiovisual brasileiro e internacional.” — Ressalta, Ana Vidigal, diretora geral da 1ª Feira de Negócios do Audiovisual da Amazônia Criativa.

A 1ª Feira de Negócios Audiovisual da Amazônia Criativa é uma realização da Duda Filmes e Instituto Amazônia Criativa, com incentivo da Lei Paulo Gustavo, Governo do Estado do Amapá e Ministério da Cultura, com o apoio institucional do Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich.

Para a programação no Museu Sacaca estão confirmadas a participação de players como Canal Brasil, Canal Curta!, Olhar, Borboleta Filmes, Araçá Filmes, Transforma, Saci Filmes, Amazônia Filmes e Casa do Rio Filmes. Representantes importantes de instituições e eventos do setor também estarão presentes, a exemplo de Antônia Pellegrino, da EBC/TV Brasil; André Mielnik, da Associação Brasileira de Autores Roteiristas; Leo Garcia, do Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre; e Juliane Almeida, da Associação de Produtoras Independentes.

Além de players nacionais e agentes setor, foram selecionados os 11 autores dos estados da Amazônia Legal. Todos vêm ao Amapá com passagem, hospedagem e alimentação pagos pela produção do evento. A iniciativa valoriza a diversidade regional, de gênero e étnico-racial, adotando sistema de cotas em suas seleções e abrindo espaço para novos talentos e olhares. A premiação inclui mentorias exclusivas com profissionais do mercado nacional, com o Mercado Matapi, Plataforma Transforma e Projeto Paradiso.

O tema da 1ª Feira de Negócios do Audiovisual é “A primavera do audiovisual da Amazônia”, e se posiciona como uma estratégia para o fortalecimento da economia criativa e para a consolidação do Norte no mapa do audiovisual brasileiro. A programação completa está disponível no link da bio do perfil do Instagram @dudafilmes.

Programação:

23/09 – terça-feira

Museu Sacaca

10h-12h Credenciamento

Masterclass

Estratégias Ágeis para Potencializar Projetos e Conectar o Audiovisual Brasileiro ao Mercado com Dani Tolomei

14h-16h

Mesa de Debate

Do Território ao Mercado: Os Desafios de Potencializar Projetos Amazônicos na Cena Nacional e Internacional Com Camila de Moraes (Borboletas Filmes/BA), Juliane Almeida (Jubalina Produções/TO), Juraci Junior (Casa do Rio Filmes/RO), Sérgio de Carvalho (Saci Filmes/AC) e Rodrigo Aquiles (Catraia Filmes/AP) Mediação: Antônio Duarte (Conselheiro do Conselho de Cultura do Amapá/segmento Audiovisual)

16h-18h

Apresentação Museu Vivo

Membros das comunidades amazônicas interagem com os convidados, exemplificando suas tradições, modos de vida e costumes populares.

24/09 – quarta-feira

09h – 10h30

Mesa de Debate

Distribuir é Existir: Estratégias para Circular o Audiovisual da Amazônia

Com Abel Neto (Amazônia Filmes), Argel Medeiros (Olhar Filmes), Rayanne Batista (Descoloniza Filmes), Talita Arruda (Fistaile) e Sol Moraes (Araçá Filmes)

Mediação: Jack Silva

10h30-12h

Mesa de Debate

Narrativas Ancestrais e Olhares Contemporâneos – A Produção Audiovisual Indígena na Amazônia

Com Bruna Karipuna, Jama Wapichana, Nani Freire, Rayanne Batista, Sérgio de Carvalho e Takumã Kuikuro

Mediação: Davi Marworno

14h-15h30

Masterclass

O Poder do Pitch: Como Apresentar Seu Projeto e Conquistar o Mercado com Victor Lopes

16h – 18h

Mesa de Debate

Etapas e Estratégias do Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais com Dani Tolomei (Transforma), Leo Garcia (Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre) e Marina Tarabay (Fistaile)

Mediação: Ana Vidigal (Duda Filmes)

18h30-20h

Paradiso Multiplica apresenta: Estudo de Caso

“A Natureza das Coisas Invisíveis”com Daniela Marinho

25/09 – quinta-feira

9h-12h

Oficina Pitching Victor Lopes – parte 1

Local: SEBRAE – *atividade fechada aos 11 selecionados para o Pitching

9h30-12

Museu Sacaca

Mesa de Debate

Novas Narrativas em Tempo de Streaming

com Camila Lamha (Canal Brasil), Glauco Sabino (Amazon Studios) e Natalia Amarante (Canal Curta!)

Mediação: Leo Garcia (Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre)

14h-16h30

Mesa de Debate

Amazônia na Tela: Estratégias de Fomento e Regionalização do Conteúdo Brasileiro Com André Mielnik (Associação Brasileira de Autores Roteiristas), Antonia Pellegrino (EBC/TV Brasil), Secretaria de Cultura do Estado do Amapá e Juliane Almeida (Associação de Produtoras Independentes)

Mediação: Josimar Barros (Instituto Amazônia Criativa)

17h-19h

Masterclass

Programas e oportunidades a realizadores locais com Luísa Lucciola e Rayane Penha

26/09 – sexta-feira

9h-12h

Oficina Pitching Victor Lopes – parte 2*

Local: SEBRAE – atividade fechada aos 11 selecionados para o Pitching

9h-12h // 14h-18h

SETE apresenta:

Rodada de Negócios*

Local: Museu Sacaca – atividade fechada para autores selecionados (inscrições encerradas)

14h-16h

Estudo de Caso “Noites Alienígenas”

com o roteirista e diretor Sérgio de Carvalho

16h30-18h

Mesa de Debate

Visões e Vozes da Amazônia: Preservando o Patrimônio Audiovisual

com Jamaile Gurjão e Rosilene Cardoso (Museu da Imagem e do Som do Amapá) e Luan Macedo (Núcleo de Produção Digital do Amapá)

Mediação: Thomé Azevedo

18h30-20h

Mesa de Debate

Formação e Gestão de Carreira de Roteiristas na Região Norte: Urgências e Perspectivas Com André Mielnik (Associação Brasileira de Autores Roteiristas), Gian Danton (roteirista e professor universitário), Juliane Almeida (Associação das Produtoras Independentes/Jubalina Produções, Leo Garcia (Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre) e Nina Bellotto (Atena)

Mediação: Marcus Oliveira (roteirista e Conselheiro do Conselho de Cultura do Amapá/segmento Audiovisual)

27/09 – sábado

Museu Sacaca

10h-12h

Pitchings – Sessão 1

“Abrigo Pé de Jambo” – Pricilla Silva da Costa – Belém/PA (Série Ficção/Animação)

“Afogados” – Wendril Kalloan da Silva – Manaus/AM (Série Ficção)

“Rondônia em Rito e Fé” – Juraci Oliveira Campos Júnior – Porto Velho/RO (Série Doc)

“Sapo Joca e o Mau que Desceu do Rio” – Josiane da Silva Ferreira – Macapá/AP (Longa

Ficção/Animação)

“Tapioca com Arepa” – Elder Cristovão Vieira Torres – Boa Vista/RR (Série Ficção)

Banca: André Mielnik (Brasiliana Cinematográfica), Ana Vidigal (Duda Filmes), Argel Medeiros (Olhar), Camila Lamha (Canal Brasil), Jama Wapichana (cineasta), Natalia Amarante (Canal Curta!), Débora Backes (Borboletas Filmes), Leo Garcia (FRAPA), Marina Tarabay e Talita Arruda (Fistaile), Nina Bellotto (Atena), Rayanne Batista (Descoloniza Filmes) / Mediação: Victor Lopes

14h-16h30

Pitchings – Sessão 2

“Cabanagem” – Ivan Carlo Andrade de Oliveira – Macapá/AP (Longa Ficção/Animação)

“Dias de Fevereiro e Depois” – Aron Miranda – Macapá/AP (Longa Ficção)

“Raízes” – Kécia Garcia Ferreira – Palmas/TO (Longa Ficção)

“Rasga” – Elielson Araújo – Macapá/AP (Longa Ficção)

“Rio Torto” – Ney Ricardo da Silva – Rio Branco/AC (Longa Ficção)

“Ofélia” – Iury Laudrup – Macapá/AP (Longa Ficção)

Banca: André Mielnik (Brasiliana Cinematográfica), Ana Vidigal (Duda Filmes), Argel Medeiros (Olhar), Camila Lamha (Canal Brasil), Jama Wapichana (cineasta), Natalia Amarante (Canal Curta!), Débora Backes (Borboletas Filmes), Leo Garcia (FRAPA), Marina Tarabay e Talita Arruda (Fistaile), Nina Bellotto (Atena), Rayanne Batista (Descoloniza Filmes) // Mediação: Victor Lopes

19h – Cerimônia de Premiação e Encerramento

