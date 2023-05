Lançante Corporate fará parte do Corredor da Inovação na 52ª Expofeira do Amapá

A Lançante Corporate fará parte do Corredor de Inovação do Sebrae com uma programação em idiomas, durante os 10 dias da 52ª Expofeira Agropecuária do Amapá, confirmada pelo governo do Estado para ocorrer no segundo semestre deste ano. O Corredor da Inovação será um pavilhão destinado a projetos e protótipos de Startups.

O convite veio da coordenadora de Inovação do Sebrae/AP, Erika Bezerra, durante a 9ª edição do Startup Day ocorrido, no sábado (27/05), em Macapá. “Os investidores do Amapá e do exterior precisam conhecer os serviços e a essência do trabalho de vocês”, enfatizou Erika sobre o serviço de agenciamento em idiomas. E, também, considerando a Lançante Corporate como a primeira agência especializada neste segmento no Estado.

Um dos aspectos abordados pelos convidados do Startup Day foi a necessidade de as empresas desenvolverem políticas de diversidade e inclusão. No caso da Lançante Corporate, essa é uma das características praticadas pela empresa desde o início de sua atuação em junho de 2021.

“Nós trabalhamos com uma equipe bem diversa sem tratar isso como um ‘diferencial’, mas, sim, com muita naturalidade, pois visamos a capacidade e a competência das pessoas. Nossa equipe agrega pessoas com diferentes orientações sexuais, raça, gênero e nacionalidade. Está no nosso DNA essa diversidade”, afirma a CEO da empresa, Stefanny Marques. A agência possui 17 intérpretes e tradutores que atuam em sete idiomas: Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Japonês, Árabe e Alemão.

Startup Day

Promovido pelo Sebrae, simultaneamente, em todo o Brasil, o evento é voltado a empresas ou companhias que estão em fase inicial de funcionamento e que buscam explorar atividades inovadoras no mercado, também chamadas de “Startups” – termo em inglês que significa “comece, inicie”.

Fernando Seabra, uma das referências em inovação no país, foi um dos palestrantes do Startup Day, em Macapá. Ele disse que fez questão de participar dessa edição no Estado para ter uma perspectiva mais estratégica geograficamente: do topo do Brasil para o restante do país. “Daqui eu consigo ter uma visão 360 graus até o Sul”.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...