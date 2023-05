Feira Norte do Estudante promove concurso cultural com premiação

A Feira Norte do Estudante (FNE) está realizando o concurso cultural “Você na FNE” para escolher três estudantes, que serão os novos rostos de sua campanha publicitária e ainda ganharão, cada um, um aparelho Alexa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas, até a próxima quarta-feira, dia 31 de maio, pelo site: feiranortedoestudante.com.br.

Os ganhadores terão as suas imagens divulgadas em todas as campanhas de divulgação da Feira Norte do Estudante, incluindo outdoors, sites, redes sociais, entre outros. A FNE acontecerá em setembro e é considerado o maior evento voltado para estudantes da Região Norte. Pois, reúne em um único espaço todos os principais agentes das atividades educacionais e de carreira profissional.

Os participantes do concurso “Você na FNE” devem enviar uma foto no estilo selfie e responder a pergunta: “Como posso contribuir para um mundo melhor?”.

Na primeira fase, serão escolhidas as 10 melhores respostas e, na segunda, serão selecionados os três vencedores pela Comissão da FNE. Os resultados serão divulgados no dia 15 de junho, nas redes sociais da Feira Norte do Estudante (@feiranortedoestudante) e da Iai Promoções (@iaipromo), que é a organizadora do evento.

“O concurso é voltado para estudantes de Manaus e tem o objetivo de divulgar a edição deste ano, que retornará com força total e muitas novidades após três anos sem acontecer por conta da pandemia de Covid-19”, comentou a CEO da Iai Promoções, Inês Daou. Para saber mais sobre a disputa e tirar dúvidas, envie um e-mail para fne@iaipromo.com.br.

