Amapá vai sediar etapa nacional da maior competição de profissões do mundo

Santana – O estado do Amapá vai ser sede da etapa nacional da Olimpíada do Conhecimento, torneio que seleciona os representantes para o mundial de profissões técnicas, a WorldSkills. O evento é aberto ao público e vai acontecer no período de 13 a 17 de agosto, na Escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial localizada em Santana. Da competição sairá o estudante que vai compor a delegação brasileira na ocupação de Jogos Digitais 3D.

Nas provas, os jovens são desafiados a executar tarefas do dia a dia do trabalho da profissão, dentro de prazos e padrões internacionais de qualidade. Neste ano, as seletivas terão o mesmo formato do torneio internacional. Durante quatro dias, os estudantes passarão pelas mesmas horas que serão exigidas em cada desafio realizado durante o torneio internacional e vão utilizar materiais muito semelhantes.

Aqueles que obtiverem os melhores desempenhos receberão medalhas de ouro, prata e bronze. Caso os dois primeiros colocados alcancem pontuações muito próximas, poderão passar por uma nova etapa de desempate em novembro. Para garantir a vaga na delegação brasileira da WorldSkills 2019, mesmo após às seletivas, todos os competidores precisam manter o índice exigido pelos organizadores.

Ascom Sesi Senai AP