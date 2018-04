Prazo para pedir isenção no Enem é prorrogado para o dia 15

Exame acontece nos dis 4 e 11 de novembro

RIO- O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou até o dia 15 de abril o prazo para pedir isenção de taxa no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. O Inep modificou o sistema de solicitação de isenção nesta edição do exame após inúmeros problemas em 2017. As provas do Enem acontecerão nos dias 4 e 11 de novembro e os estudantes devem fazer inscrição a partir do dia 7 de maio.

O resultado do pedido de isenção sai no dia 23 de abril. A partir de então, o candidato que tiver o recurso negado terá 5 dias para pedir revisão do pedido. Terão direito à isenção da taxa de inscrição os estudantes que estejam cursando a última série do ensino médio em escola da rede pública. O direito também se estende a candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e tenha renda per capital igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

