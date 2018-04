Elvis Presley cometeu suicídio, diz viúva do astro em documentário

Em ‘Elvis Presley: the searcher’, recém-lançado nos EUA, Priscila Presley afirma que o marido quis se matar ao ingerir remédios que interromperam sua vida

A verdadeira causa da morte do Rei do Rock teria sido suicídio. A afirmação é da viúva dele, Priscila Presley (1935-1977), gravada em vídeo antes do falecimento dela. O material foi aproveitado no documentário Elvis Presley: the searcher, recém-lançado nos Estados Unidos. A produção enfoca a conexão do artista com sua cidade Natal, Memphis (EUA). Oficialmente, o motivo alegado para o óbíto do cantor é overdose acidental de medicamentos para emagrecer.

“Ele sabia o que estava fazendo e o que poderia acontecer [se ele errasse a dose]”, diz Priscila na gravação. As pessoas me perguntam o motivo de eu não ter feito nada. Eu, as pessoas próximas a ele falávamos, mas ninguém conseguia obrigar o Elvis a nada. Todos tentavam e não tínhamos nenhuma chance com ele”, completa.

