Escola Sesc do Ensino Médio abre inscrições para processo seletivo 2019

O Sesc oferta aos estudantes de todo o Brasil a chance de concorreram a um ensino integral gratuito na Escola Sesc de Ensino Médio (Esem), localizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

As bolsas oferecidas pela instituição conferem a todos os alunos direito ao material pedagógico (incluindo um notebook), uniformes, moradia, alimentação, assistências médica e odontológica.

O edital do processo de seleção para o ano letivo de 2019 já está disponível e as inscrições seguem no período de 10 de abril a 4 de maio pelo site www.escolasesc.com.br/inscricoes2019. Para o estado do Amapá, estão sendo ofertadas quatro vagas, sendo duas masculinas e duas femininas.

ESCOLA SESC DO ENSINO MÉDIO – ESEM

Fundada pelo Presidente da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Antonio Oliveira Santos, e inaugurada em 2008, a Escola Sesc de Ensino Médio atende 500 jovens e está instalada em um campus de 131 mil metros quadrados, na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A instituição conta com uma privilegiada estrutura de ensino, com espaço cultural, laboratórios, biblioteca, ateliers de arte, complexo esportivo, restaurante, além das vilas residenciais. As salas de aula foram projetadas para atender até 15 estudantes. A Escola ainda dispõe de um corpo docente experiente, valorizado institucionalmente, que se mantém em formação e que reconhece e promove múltiplos espaços e situações de aprendizagem e vivência.

INSCRIÇÕES

As pré-inscrições estão abertas pelo site da Escola ESEM (www.escolasesc.com.br), no período de 10 de abril de 2018 até às 18h do dia 04 de maio de 2018, porém é importante que o responsável do candidato se dirija ao Sesc Amapá, unidade Araxá, no período de 04 a 10 de junho de 2018 para confirmação de inscrição, munido de 2 fotos 3×4, certidão de nascimento ou RG, declaração escolar informando que o candidato está cursando ou concluiu o último ano do ensino fundamental e comprovante de residência (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada de original, para autenticação por parte do funcionário do Sesc).

Para participar do processo seletivo, que inclui prova objetiva, prova de redação e entrevista, o (a) candidato (a) precisa comprovar que está cursando ou concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental, nos termos da legislação em vigor, e ter nascido entre 01 de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2005.

DAS PROVAS

Serão duas provas, uma de redação e outra objetiva composta de 30 questões de múltipla escolha envolvendo conhecimentos de matemática, língua portuguesa, ciências da natureza, ciências humanas. Ambas serão realizadas em conjunto no dia 29 de julho de 2018, no período das 9h às 13h, pontualmente, no horário de Brasília.

Compete ao(à) candidato(a) e a seu(s) responsável(is) legal(is) a responsabilidade de tomar conhecimento, em tempo hábil, do local de realização da primeira fase do processo de admissão.

As vagas são preferencialmente destinadas aos dependentes de comerciários (entende-se por comerciário o empregado de empresa ou entidade enquadrada no plano Sindical da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC ou veiculada à Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio – CNTC) que têm renda familiar bruta ou igual inferior a três salários mínimos; ou ao longo da sua vida escolar tenham estudado ao menos dois terços em escola pública ou como bolsista integral (100%).

Para mais detalhes como termos, etapas do processo e vagas, é necessária a leitura completa do edital do processo no site:www.escolasesc.com.br

Serviço

Coordenadoria de Educação

Fone: (96) 3241-2220 (Ramal – 260)​