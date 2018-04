Atriz Macapaense lota teatro com espetáculo Indígena no Rio de Janeiro

Quem poderia dizer que uma descente indígena que ouvia histórias de sua avó na beira do rio, pudesse encher um teatro? Pois é isso que vem acontecendo no CCBB durante as apresentações de “Arandu Lendas Amazônicas”. Interpretado pela atriz Macapaense Lucia Morais que se inspirou na própria infância ribeirinha no interior de Macapá para compor a personagem.

Vindo do dialeto tupi-guarani, “Arandu” significa um misto de sabedoria e conhecimento. A idéia do espetáculo é transpor o público, por meio de um passeio poético entre as lendas amazônicas, a um Brasil ancestral que traz na narrativa oral o veículo de perpetuação da cultura. O Espetáculo é dirigido pelo ex-menino de Adilson Dias que entrava no CCBB para beber água e ficava apreciando as obras de arte. Hoje Adilson retorna ao CCBB, mas como Diretor Teatral e assina o texto e a direção de “Arandu Lendas Amazônicas”