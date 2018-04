Drenagem e limpeza do leito do canal do Jandiá objetivam evitar transbordamentos durante inverno amazônico

Após a retirada de centenas de famílias da área de invasão do canal do Jandiá, no trecho entre os bairros Pacoval e São Lázaro, ações de limpeza e drenagem são feitas pela Prefeitura de Macapá para garantir a vazão das águas e evitar transbordamentos do canal e de demais regiões da cidade que recebem a sua influência.

Para José Vilhena, vigilante e morador do local há dez anos, as ações já demonstram resultados. Segundo ele, apesar das fortes chuvas, as águas do canal ainda não inundaram a pista. “Em anos anteriores, quando chovia muito, logo o canal transbordava e as águas invadiam a rua. Pelo que vi até agora, graças a Deus, este ano ainda não transbordou, apenas chegou ao máximo da margem. Penso que isso é por conta da retirada das casas e a limpeza que a prefeitura vem fazendo”, diz.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob), responsável pela ação, intensifica os serviços no leito natural do canal com drenagem e remoção de entulhos. “Iniciamos de forma paliativa a limpeza do leito do canal para aumentar a vazão e evitar que ocorram transbordamentos. A limpeza total da área ainda está sendo programada pelo Município, o que garantirá um resultado ainda melhor para o local”, explica o engenheiro da Semob, Rivo Barbosa.

Além do canal do Jandiá, as equipes fazem serviços de limpeza e de drenagem na área do campo de futebol da Praça Jaci Barata, no Centro da cidade.

Márcia Fonseca