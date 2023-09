Concurso da Educação: GEA divulga resultado preliminar da etapa documental

Foram convocados 607 candidatos das vagas imediatas. Prazo para recursos inicia nesta terça-feira, 19.

Por: Adryany Magalhães

O Governo do Amapá divulgou, nesta segunda-feira,18, o resultado preliminar da etapa documental do concurso da Secretaria de Estado da Educação (Seed), que ocorreu no período de 21 a 28 de agosto no Centro de Difusão Cultural João Batista de Azevedo Picanço, em Macapá.

CONFIRA EDITAL COM RESULTADO PRELIMINAR

Recursos

Os candidatos devem ficar atentos ao prazo de dois dias para entrar com recurso, a contar desta terça-feira, 19. Após análise dos recursos, será publicado o edital com resultado definitivo da fase documental. Em seguida, os candidatos serão convocados para terceira fase do certame, que são os exames médicos.

Dos 607 candidatos aptos a realizar a fase documental, 22 não compareceram; 25 pediram reclassificação e 560 estão aptos para a próxima fase. A fase documental foi realizada por uma comissão conjunta composta por servidores da Seed e Secretaria de Estado da Administração (Sead).

O certame

O concurso da Educação, homologado no dia 14 de julho pelo governador Clécio Luís, ofertou 1.182 vagas imediatas, destes alguns municípios e disciplinas não tiveram candidatos aprovados. Por isso, naquelas áreas onde houver cadastro de reserva, os candidatos serão chamados até completar as vagas imediatas.

Essa foi a primeira vez que o concurso foi realizado de forma regionalizada, onde os participantes puderam optar em qual município queriam trabalhar.

Foto: Arquivo/GEA

