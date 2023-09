Jovem Descolado: Governo do Amapá e Sebrae oportunizam qualificação profissional para mais de 400 pessoas

Aulas iniciaram nesta segunda-feira, 18, nos municípios de Macapá, Santana e Porto Grande. Serão dois meses de capacitação divididos em eixos teóricos e comportamentais.

Por: Winicius Tavares

Ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para a juventude, o Governo do Amapá, em parceria com o Sebrae, iniciou nesta segunda-feira, 18, as primeiras aulas do projeto Jovem Descolado, que vai capacitar 450 pessoas de 18 a 29 anos em Macapá, Santana e Porto Grande.

Ao longo de dois meses, a trilha profissional terá 35 aulas em 4 eixos de capacitação, com foco em modelos de negócios, características socioemocionais e comportamentos empreendedores. O público-alvo é formado por jovens em situação de vulnerabilidade social.

A política pública, coordenada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e a Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude (Sejuv), busca reduzir as taxas de desocupação, desemprego e informalidade da juventude amapaense.

“O Jovem Descolado vai impactar e transformar positivamente a vida desses quase 500 jovens. Eles terão a oportunidade e a possibilidade de trabalhar competência técnicas, cognitivas e emocionais visando o fortalecimento do currículo para ingressar no mercado de trabalho”, ressalta a secretária da Juventude, Priscila Magno.

À frente do Jovem Descolado desde 2019, a gestora de projetos do Sebrae, Thaís Tabosa, conta que um dos diferenciais do programa é trabalhar a área comportamental dos alunos, para que eles possam desenvolver competências importantes para o mercado de trabalho e a abertura consciente de novos negócios.

“É muito comum a gente ouvir empresários que contratam por currículo, mas demitem por comportamento. Nós tentamos minimizar isso aqui no Jovem Descolado, deixando esses jovens preparados emocionalmente para enfrentar as novas perspectivas do mercado”, explica Thaís.

Balcão de oportunidades

Ao final do processo de capacitação, no dia 17 de novembro, acontecerá no Sebrae um ‘Balcão de oportunidades’. Os jovens irão apresentar os conhecimentos adquiridos em uma dinâmica de grupo, como uma espécie de vitrine para empresas locais, que poderão contratá-los, conforme o perfil desejado.

Formado em Administração, Gleison Duarte, de 29 anos, busca no Jovem Descolado a capacitação necessária e a melhor maneira possível para ingressar no mercado de trabalho e abrir seu próprio negócio.

“Eu busco muito essa capacitação para melhorar meu desenvolvimento pessoal e profissional. É uma experiência maravilhosa pra mim, que quero abrir a minha empresa. Nada melhor que o Jovem Descolado para me ajudar quanto ao meu objetivo”, afirma Duarte.

A estudante Evelin Costa, de 20 anos, enxerga o projeto como uma oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e ingressar no mercado de trabalho para alcançar a sua independência financeira.

“É a minha primeira vez no Jovem Descolado. Eu vim aqui em busca de conhecimentos que vão abrir as portas do mercado para mim. Espero sair daqui empregada para, assim, ajudar minha mãe na renda de casa, que atualmente está sozinha”, conta a jovem.

Acadêmica de pedagogia, Estefane Pinheiro, espera que o programa traga capacitação e informação para prepará-la para o mercado de trabalho. A partir da oportunidade do primeiro emprego, ela sonha em investir no empreendedorismo.

“O Jovem Descolado vai agregar muito na minha vida. Estando dentro do mercado, vou aprender coisas que eu não sei, que a gente só aprende na prática. Com a renda do meu primeiro emprego pretendo investir no meu negócio próprio. Vamos empreender!”, expressa a jovem.

Transformando vidas

Desde 2017, o programa Jovem Descolado oportunizou o acesso à capacitação profissional para mais de 2 mil pessoas nos municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque. A edição 2023, com apoio do Governo do Estado, busca trazer protagonismo à juventude, promovendo competência empreendedora.

Participante da primeira edição do projeto, na época com 18 anos, Glenda Duarte, atualmente com 24, é formada em Psicologia e está no mercado de trabalho como consultora de gestão estratégica de pessoas. Credenciada pelo Sebrae como facilitadora do projeto, a psicóloga terá a oportunidade de compartilhar seus conhecimentos para nova geração de alunos em sala de aula.

“Eu era uma pessoa muito retraída, muito na minha, quieta. Eu não sabia qual era a minha potencialidade como pessoa e profissional. O projeto Jovem Descolado me ajudou muito a me descobrir como ser humano e como o profissional que eu sou hoje. Pra mim é uma satisfação imensa ser instrutora do projeto hoje. Aqui é o lugar para que os jovens compreendam a si mesmos e transformem a sua vida”, relata Glenda.

Foto: Maksuel Martins/GEA

