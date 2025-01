Unifap, por meio do Programa Unifap Digital, lança edital de cursos gratuitos para a comunidade

O Programa de Extensão Unifap Digital visa ofertar cursos gratuitos de formação e educação em informática básica, tecnologia, programação, empreendedorismo e sustentabilidade para a comunidade acadêmica e sociedade em geral.

Vagas

Serão ofertadas 172 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para os seguintes cursos: Capacitação em Informática Básica; Google Planilhas Avançado; Google Docs Avançado;

Edição de Mídias: Marketing nas Mídias Sociais e Inteligência Artificial Aplicada: Da Teoria à Prática.

Inscrições

As inscrições serão online, gratuitas e realizadas através do link: https://forms.gle/tXkzvTU7WGTLLzzk7

Resultado

O Resultado da primeira convocação será no dia 24 de janeiro de 2025 e será divulgado no nosso site e redes sociais.

Início das Aulas

As primeiras turmas iniciam a partir de 27 de janeiro de 2025 e serão realizadas no laboratório de informática do Unifap Digital (Campus Marco Zero).

Sobre o Programa Unifap Digital

O Programa busca proporcionar oportunidades de aprendizado, acesso à tecnologia e disseminação do conhecimento de forma acessível e inovadora para toda a sociedade.

No Programa Unifap Digital + cursos, os alunos aprendem a manusear ferramentas e equipamentos de tecnologia da informação e comunicação.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...