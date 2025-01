PAC Congós: conjunto habitacional recebe nome de Nelson dos Anjos em homenagem a um dos maiores esportistas do Amapá

Iniciativa foi anunciada pelo governador Clécio Luís em visita às obras das 282 moradias populares na Zona Sul de Macapá, que estão na reta final para ser entregues a população.

O Conjunto Habitacional PAC Congós, localizado na Zona Sul de Macapá, receberá o nome do ex-boxeador Nelson dos Anjos, em homenagem ao esportista símbolo do boxe, que incentivou, dividiu e conquistou muitos sonhos com projetos sociais com moradores do bairro Congós. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 13, pelo governador do Amapá, Clécio Luís, durante visita às obras.

O residencial, que conta com 282 unidades habitacionais, está nos ajustes finais, como pintura e paisagismo, para ser entregue as famílias que vão conquistar a tão sonhada moradia. Parte da primeira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, o habitacional foi construído com recursos federais, articulados pelo senador Davi Alcolumbre, e do Tesouro Estadual.

“Resolvemos homenagear o seu Nelson dos Anjos pelo trabalho incrível que ele realizou aqui nos Congós com crianças, adolescentes, jovens e adultos. Infelizmente o perdemos, mas sua memória e dedicação permaneceram. Que essa inspiração sirva para todos nós e, principalmente, para a juventude e as crianças que vão morar aqui e no entorno do residencial”, enfatizou o governador Clécio Luís.

Em vida, Nelson dos Anjos foi um dos maiores boxeadores da região Norte e dedicou mais de 20 anos ao projeto “Formando Campeões”, que ofereceu aulas de boxe para crianças e adolescentes carentes da região. Como parte da homenagem, o Governo do Estado irá criar um polo do programa no novo habitacional, atualmente coordenado por Nelsinho, filho do esportista que faleceu em setembro de 2024.

Com a entrega prevista para o início deste ano, a obra, iniciou em 2007 e passou por algumas paralisações antes da atual gestão avançar com a conclusão da construção. Filho do homenageado, Nelson dos Anjos Júnior, o “Nelsinho”, deu a permissão para o uso do nome do pai e destacou a iniciativa como um marco para a família e para todos os moradores do Congós, que terão moradias dignas.

“Homenagear o meu pai me deixa muito emocionado, porque sabemos da história dele. Quero agradecer de coração, em nome da nossa família e de todos os alunos, porque sabemos que ele fez história e agora será eternizado com essa linda homenagem para nossa família e para todos nós aqui dos bairros dos Congós, muito obrigado!”, contou Nelsinho.

A obra segue um cronograma de etapas até a entrega, sendo a última o sorteio das unidades, que acontecerá em 31 de janeiro. Os beneficiários já foram selecionados pelo Governo do Estado, seguindo critérios nacionais estabelecidos para o ingresso em programas de habitação, como estar em situação de vulnerabilidade social.

O conjunto Nelson dos Anjos somará às outras 1.512 mil unidades habitacionais entregues pelo Governo do Estado, entre apartamentos e casas, em Macapá. Em dois anos, 1 mil famílias receberam dignidade com a segunda etapa do Miracema, na Zona Norte, e outras 512 no Vila dos Oliveiras, na Zona Sul da capital.

Residencial Nelson dos Anjos

O conjunto habitacional é fruto da primeira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, construído com recursos federais e também do Tesouro Estadual, com orçamento de R$ 33 milhões, articulados pelo senador Davi Alcolumbre.

As unidades habitacionais estão divididas em 17 blocos, sendo 272 apartamentos e 10 casas para pessoas com deficiência. Cada unidade possui 40 metros quadrados, contendo dois quartos, banheiro, sala conjugada com a cozinha e área de serviço.

O habitacional terá ainda dois centros de convivência, quadra poliesportiva e academia ao ar livre, sendo assegurado saneamento básico, rede de água, energia elétrica, pavimentação, paisagismo e mobilidade com acessibilidade.

Agência de Notícias do Amapá

